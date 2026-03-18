Баскетбол

Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)

България гледа към втория етап на квалификациите за ЕвроБаскет

"Аз съм доволна от отбора!", това каза треньорът на женския национален отбор по баскетбол - Таня Гатева. "Лъвиците" се прибраха на родна земя след загубата от Черна гора в последния си мач от предквалификациите на ЕвроБаскет 2027.

Баскетнационалките се класираха за втория етап от пресявките след 5 поредни победи, като завършиха първи в своята група, където още бяха Азербайджан и Украйна.

"Във важни моменти не взехме правилни решения, не вкарахме, за всяка една грешка те ни наказваха, не влязохме добре концентрирани първата и втората част. И от там дойде тази разлика. Смятам, че в друга ситуация отборът на Черна гора е абсолютно преодолим, може би много ни дойдоха емоциите. Много искахме да победим, не успяхме. Но тази загуба може би ще е по-полезна", сподели Таня Гатева.

"Аз съм доволна от отбора, доволна съм от това, което показахме! Имаме време да работим, знаем с какво сме се захванали, знаем колко е трудно, знаем каква е конкуренцията, но ние ще продължим да се борим", завърши Гатева.

С първото място в групата България има шанс да попадне в по-лека група за втория етап.

Снимка: fiba.basketball

"Като цяло, оценката е добра за нашето представяне и мисля, че първото място го доказва. Чакат ни изключително тежки мачове и много тежки прозорци. Няма какво да се лъжем, предстоят ни мачове с отбори със сериозни баскетболни традиции и се надявам да играем добре и да затвърдим доброто впечатление, което оставихме през този прозорец, и дай боже да се поздравим с класиране на европейско", сподели Радостина Христова.

Втория етап от квалификациите

Във втория етап ще участват 24 отбора - 17-те, които са класирани от първия етап и 7 от квалификациите за световното първенство, които са Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Турция и Испания.

Снимка: fiba.basketball

Преди началото на втори етап ще се изтегли жребий, който ще разпредели отборите в 6 групи по 4 отбора, като отново срещите ще бъдат играни в 2 прозореца - ноември 2026 г. и февруари 2027 г.

Първите два отбора от всяка група ще се класират за ЕвроБаскет 2027 и ще се присъединят към гореспоменатите домакини, които са автоматично класирани.

Най-добрите

Също така 5 от националките ни попаднаха в топ 10 на индивидуалните класации след края на първия етап на квалификациите. С най-много отличия е Кайла Хилсман.

Баскетболистката ни е шеста по коефициент на ефективност - 21,2 средно на мач и заема деветото място по отбелязани точки сред на мач - 17,6. Тя е осма по реализирани "дабъл-дабъл", десета сред най-добрите в подкошието с 8,6 борби средно на мач и десета по чадъри средно на мач (1,2). Тази позиция тя дели с Радостина Димитрова.

Валерия Алексиева е най-добрата при стрелба от тройката с 66,7% ефективност, а Карина Константинова е шеста при наказателните удари с 90% вкарани кошове. Също така Константинова е пета за откраднати топки средно на мач - 2,7.

Няма как и да не споменем капитана Борислава Христова, която също е в топ 10 със своите 100 отбелязани точки.

 
Най - важното

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)
Той е най-известният българин!

Той е най-известният българин!
Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша

Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша
Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Последни новини

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)
Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша

Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша
ЦСКА - Левски на Светли понеделник

ЦСКА - Левски на Светли понеделник
Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)
