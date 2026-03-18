Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)

"Аз съм доволна от отбора!", това каза треньорът на женския национален отбор по баскетбол - Таня Гатева. "Лъвиците" се прибраха на родна земя след загубата от Черна гора в последния си мач от предквалификациите на ЕвроБаскет 2027.

Баскетнационалките се класираха за втория етап от пресявките след 5 поредни победи, като завършиха първи в своята група, където още бяха Азербайджан и Украйна.

"Във важни моменти не взехме правилни решения, не вкарахме, за всяка една грешка те ни наказваха, не влязохме добре концентрирани първата и втората част. И от там дойде тази разлика. Смятам, че в друга ситуация отборът на Черна гора е абсолютно преодолим, може би много ни дойдоха емоциите. Много искахме да победим, не успяхме. Но тази загуба може би ще е по-полезна", сподели Таня Гатева.

"Аз съм доволна от отбора, доволна съм от това, което показахме! Имаме време да работим, знаем с какво сме се захванали, знаем колко е трудно, знаем каква е конкуренцията, но ние ще продължим да се борим", завърши Гатева.

С първото място в групата България има шанс да попадне в по-лека група за втория етап.

"Като цяло, оценката е добра за нашето представяне и мисля, че първото място го доказва. Чакат ни изключително тежки мачове и много тежки прозорци. Няма какво да се лъжем, предстоят ни мачове с отбори със сериозни баскетболни традиции и се надявам да играем добре и да затвърдим доброто впечатление, което оставихме през този прозорец, и дай боже да се поздравим с класиране на европейско", сподели Радостина Христова.

Втория етап от квалификациите

Във втория етап ще участват 24 отбора - 17-те, които са класирани от първия етап и 7 от квалификациите за световното първенство, които са Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Турция и Испания.

Преди началото на втори етап ще се изтегли жребий, който ще разпредели отборите в 6 групи по 4 отбора, като отново срещите ще бъдат играни в 2 прозореца - ноември 2026 г. и февруари 2027 г.

Първите два отбора от всяка група ще се класират за ЕвроБаскет 2027 и ще се присъединят към гореспоменатите домакини, които са автоматично класирани.

Най-добрите

Също така 5 от националките ни попаднаха в топ 10 на индивидуалните класации след края на първия етап на квалификациите. С най-много отличия е Кайла Хилсман.

Баскетболистката ни е шеста по коефициент на ефективност - 21,2 средно на мач и заема деветото място по отбелязани точки сред на мач - 17,6. Тя е осма по реализирани "дабъл-дабъл", десета сред най-добрите в подкошието с 8,6 борби средно на мач и десета по чадъри средно на мач (1,2). Тази позиция тя дели с Радостина Димитрова.

Валерия Алексиева е най-добрата при стрелба от тройката с 66,7% ефективност, а Карина Константинова е шеста при наказателните удари с 90% вкарани кошове. Също така Константинова е пета за откраднати топки средно на мач - 2,7.

Няма как и да не споменем капитана Борислава Христова, която също е в топ 10 със своите 100 отбелязани точки.