Ван Бастен слиза от ефир заради лична трагедия

Легендарният Марко ван Бастен – човекът, който остави следа в историята на футбола със своята елегантност и талант – направи избор, който трогна фенове по целия свят.

Той временно се оттегля от работата си като коментатор в телевизията Ziggo Sport, за да бъде близо до своята съпруга Лисбет, която предстои да премине през тежък период на лечение за сериозно заболяване.

Тежки месеци

Иконата на Милан заяви, че иска да ѝ се посвети изцяло и да я подкрепи в тези месеци, въпреки трудностите, които предстоят, с надежда за благоприятен изход.

Марко ван Бастен е символ на красотата на играта. Роден през 1964 г. в Утрехт, Бастен се издига до върха на световния футбол.

Един от най-успешните нападатели в историята, отличен с три „Златни топки”.

Невероятният му гол на Евро 1988 г. срещу СССР е считан за един от най-красивите в историята на великата игра.

Контузии

За съжаление, страстта му към играта бе спряна преждевременно – на едва 30 години той бе принуден да се оттегли от активния футбол заради повтарящи се тежки контузии на глезена.

След приключване на треньорската си кариера, ван Бастен остана близо до футбола като анализатор и коментатор. Зад титлите и славата стои семейният човек Марко – женен за Лисбет от 1993 г., с която имат три деца.

Кариера

Шампион на Нидерландия с Аякс 1982; 1983; 1985 г.

Носител на купата на Нидерландия с Аякс 1983; 1986; 1987 г.

Шампион на Италия с Милан 1988; 1992; 1993 г.

Носител на КЕШ с Милан 1989; 1990 г.

Носител на КНК с Аякс 1987 г.

Носител на Суперкупата на Европа с Милан 1989; 1990 г.

Носител на Интерконтиненталната купа с Милан 1989; 1990 г.

Футболист №1 в Света (ФИФА) 1992 г.

Носител на "Златна топка" (№1 в Европа според "Франс футбол") 1988; 1989; 1992 г.

Носител на "Златен Онз" (№1 в Света според "Онз Мондиал") 1988; 1989 г.

Носител на "Сребърен Онз" (№2 в Света според "Онз Мондиал") 1987; 1992 г.

Футболист №1 в Света (според "Уърлд Сокър") 1988; 1992 г.

Носител на "Златна обувка" (голмайстор на Европа) 1986 г.

Участник на СП 1990 (4 мача 0 гола, 1/8-финал)

Участник на Евро 1988 г. (5 мача 5 гола, шампион); 1992 г. (4 мача, 0 гола, полуфинал)

