Възможно е! Жена коментира футболен мач на Балканите!

Яна Гаврилович е бивша футболистка. Повериха ѝ Бундеслигата

Събота вечер, пускате си да гледате Хофенхайм - Байер Леверкузен (1:0) в Сърбия и вместо плътен мъжки глас чувате... Яна Гаврилович! 

Точно така! В западната ни съседка отбелязаха 17 януари 2026 г. като исторически за спортната журналистика в страната, тъй като за първи път жена коментира мъжки футболен мач от едно от топ 5 първенствата на Европа. 

С тежката задача се зае 20-годишната Яна Гаврилович

Експерт

Тя със сигурност разбира от футбол, предвид че на терените е носила фланелките на Златна кобра и Цървена звезда. 

Родена в Белград, Яна оставя футбола, за да се фокусира върху образованието си. Тя е студентка втора година със специалност "Спортна журналистика"

Тя е част от журналистическата академия на една от най-големите спортни телевизии на Балканите и именно от там ѝ дават шанс да бъде първата! Предложението идва от Милован Вукичевич - един от най-опитните спортни коментатори в Сърбия.

Като на мач

"Не мога да ви опиша колко се вълнувам! Всичко се случи много бързо! Когато моят ментор Миня Вукичевич ми каза, че ще коментирам мач от Бундеслигата в събота, не знаех какво да направя от щастие! 

Приключих с футбола преди около две години, за да се посветя на образованието си и да осъществя мечтата си да се занимавам със спортна журналистика. Сега се чувствам по същия начин все едно излизам на терена. Целият труд се отплати! Невероятно е чувството!", заяви Яна.

Основна подкрепа в подготовката ѝ са били по-опитните колеги като Лазар Йованович и Сретан Рашкович.

"За половин час разговор с Лазар научих много повече неща, отколкото съм знаела за целия си живот! А си мислех, че знам много!", казва тя. 

В световен мащаб е неочаквано мъжки футболни срещи да се коментират от жени. Водещите спортни предавания все по-често използват дами в своите студиа.

Сабине Тьопервин от Германия се посочва за първата дама, която е коментирала футболен мач на живо. През 1989 г. тя отразява Хамбургер - Санкт Паули, а през 1997 г. е коментатор на финала за Купата на УЕФА между Интер и Шалке. 

