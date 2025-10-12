Враговете си остават врагове, дори когато играят благотворително (ВИДЕО)

Изминаха 8 години, откакто Диего Коста свали фланелката на Челси. Но това време по никакъв начин не е повлияло на характера му.

Бразилецът с испански паспорт отново напомни за себе си и то в благотворителен мач.

37-годишният нападател бе част от звездната селекция на Челси в мач срещу избрани футболисти на Ливърпул. Приходите от благотворителната среща са в полза на фондацията на лондонския клуб.

Стари врагове

Но за Коста всеки мач все още е на живот и смърт. Особено когато се изправи срещу стар враг. В случая Мартин Шкъртел.

Diego Costa full fight with Martin Skrtel pic.twitter.com/I5t5GeDe5x — N (@Nino12x) October 11, 2025

Двамата се спречкаха на терена след влизане на бранителя на Ливърпул в краката на нападателя на Челси. Испанецът никак не хареса действията на Шкъртел и агресивно му потърси сметка, за което получи жълт картон.

Коста и Шкъртел си имат история. Най-сериозният им конфликт датира от 2015 г. Тогава в мач за Карабао Къп Диего Коста стъпи върху глезена на съперника си, докато той бе на земята. Последва наказание от три мача.

