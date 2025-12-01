Заплашиха със смърт 12-годишен футболен съдия

Футболен съдия, който е само на 12 години, е получил смъртни заплахи от футболист, който е негов връстник. Шокиращата случка се е разиграла по време на детски мач от първенството на германската провинция Бавария, съобщава ДПА.

Президентът на Баварския футболен съюз (БФВ) Кристоф Керн разказа пред телевизия Байеришер Рундфунк за "случай, който привлече вниманието ни". "Веднага се повдига въпрос как да се справим с такъв случай! Спортният съд е едната страна на казуса, защото такива обвинения се решават там. Но имаме двама 12-годишни – извършител и жертва. Нали разбирате за какъв проблем става дума", обясни той.

Няма къде да се скриеш

Керн допълни, че в момента и двамата са отстранени от дейност – единият като рефер, а другият като футболист. Но разкри и детайли – в хода на самата среща, докато минава покрай рефера, младият играч му е казал: "Ходя в същото училище като теб. Няма да ми се скриеш в понеделник – ще си мъртъв след училище".

"Нашата цел е да се справим със ситуацията по такъв начин, че в крайна сметка това да не се повтори", каза Керн, който във футболния си път е бил именно съдия. И заяви, че не може да има наказателно дело, защото играчът е непълнолетен.

"Виждаме, че нашето общество става все по-брутално, а тонът - все по-остър. Футболът, като популярен спорт, е отражение на това", каза още той.