Звезда от Висшата лига с тежко признание: Мислех да се блъсна в стена

Звезда на Тотнъм Хотспър и национал на Бразилия Ричарлисон призна, че е стигнал до мисли за самоубийство в най-тежкия период от кариерата си.

„Докато карах, си помислих как ще се блъсна в стената пред мен.“

На световно първенство по футбол през 2022 г. нападателят беше сред символите на бразилската атака. Голът му срещу Сърбия се превърна в едно от най-красивите попадения на турнира.

Само седмици по-късно обаче започва най-тежкият период в живота на Гълъба.

Отпадането от Хърватия след дузпи се оказва повратна точка.

Следват - разрив с агента му, семейни проблеми, контузии, спад във формата, силен обществен натиск...

„В продължение на година и половина понасях удар след удар всеки ден“, признава той пред France Football.

„Изпаднах в депресия“

След трансфера си в Тотнъм през 2022 г. бразилецът не успя да повтори формата си от Евертън. Критиките се увеличиха.

„След световното първенство изпаднах в депресия“, признава нападателят.

Снимка: Reuters

Ричарлисон разкрива, че ключовият момент идва, когато за първи път решава да потърси професионална помощ.

„Преди мислех, че това е глупост. Днес мога да кажа – това беше най-доброто решение в живота ми.“

Снимка: БГНЕС

По думите му именно разговорите със специалист са му помогнали да премине през кризата.

С наближаването на следващото световно първенство халфът на Манчестър Юнайтед го съветва да стои далеч от социалните мрежи, ако попадне в състава на селекционера Карло Анчелоти.

Очакванията към него отново ще бъдат огромни

Снимка: БГНЕС

Още през 2024 г. нападателят призна, че е бил „на ръба“ и е мислел да се откаже от футбола. Днес той отправя ясно послание: „Ако имате нужда от психолог – потърсете го. Това спасява животи.“