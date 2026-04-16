Звезда от Висшата лига с тежко признание: Мислех да се блъсна в стена

Звезда на Тотнъм Хотспър и национал на Бразилия Ричарлисон призна, че е стигнал до мисли за самоубийство в най-тежкия период от кариерата си.
„Докато карах, си помислих как ще се блъсна в стената пред мен.“
На световно първенство по футбол през 2022 г. нападателят беше сред символите на бразилската атака. Голът му срещу Сърбия се превърна в едно от най-красивите попадения на турнира.
Само седмици по-късно обаче започва най-тежкият период в живота на Гълъба.
Отпадането от Хърватия след дузпи се оказва повратна точка.
Следват - разрив с агента му, семейни проблеми, контузии, спад във формата, силен обществен натиск...
„В продължение на година и половина понасях удар след удар всеки ден“, признава той пред France Football.
След трансфера си в Тотнъм през 2022 г. бразилецът не успя да повтори формата си от Евертън. Критиките се увеличиха.
„След световното първенство изпаднах в депресия“, признава нападателят.
Ричарлисон разкрива, че ключовият момент идва, когато за първи път решава да потърси професионална помощ.
„Преди мислех, че това е глупост. Днес мога да кажа – това беше най-доброто решение в живота ми.“
По думите му именно разговорите със специалист са му помогнали да премине през кризата.
С наближаването на следващото световно първенство халфът на Манчестър Юнайтед го съветва да стои далеч от социалните мрежи, ако попадне в състава на селекционера Карло Анчелоти.
Още през 2024 г. нападателят призна, че е бил „на ръба“ и е мислел да се откаже от футбола. Днес той отправя ясно послание: „Ако имате нужда от психолог – потърсете го. Това спасява животи.“