Александър Гавалюгов им скри шапката в САЩ! Наниза 37 рекордни точки! (ВИДЕО)

Един от най-добрите млади български баскетболисти Александър Гавалюгов ще помни дълго последния си мач!

Дни преди да навърши 20 години (на 22 януари) той изригна с 37 точки при победата на неговия университет Санта Клара със 103:72 срещу Лойол Меримаун в калифорнийско дерби от Дивизия I. За него това е личен рекорд като брой точки в лигата.

Крилото бе титуляр в мача и със сигурност доброто му представяне се дължи и на подкрепата от трибуните, където бяха баща му, майка му, двамата му братя и сестра му.

View this post on Instagram A post shared by West Coast Conference (@wccsports)

Мачът

През миналия сезон Гавалюгов игра за друг престижен университет Виланова. Трансферът му бе продиктуван от желанието да получава повече игрови минути, а с представянето си срещу Лойол Меримаун оправда очакванията.

Върховите в кариерата му отвъд Океана 37 точки бяха допълнени от 5 борби и 1 асистенция за 31 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 8/8 от средна дистанция, 6/12 от трите точки и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Снимка: Instagram

Това беше 14-та победа за Санта Клара в шампионата. Отборът е на трето място в класирането.

Гените

При Александър Гавалюгов важи напълно фразата "Кръвта вода не става".

Снимка: Instagram

Дядо му е легендата Венци Славов - петкратен шампион на България, играл в Балкан Ботевград, ЦСКА и Компакт Димитровград, както и в Кипър.

Майка му е Стефка Славова, която бе част от националния отбор на България, а баща му е Иван Гавалюгов - бивш баскетболист на Балкан, шампион и шеф на клуба, а понастоящем кмет на Ботевград.

Снимка: Instagram

Брат му Димитър (роден през 2012 г.) също вече играе баскетбол и е част от школата на Балкан.

Талантът в Александър забелязва и съименника му Везенков, с когото играят заедно в родния му Ботевград, когато нямат клубни ангажименти.

Снимка: Instagram

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK