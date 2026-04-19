Александър Папазов: Искам да живея в държава, която обръща повече внимание на спорта (ВИДЕО)

Този сезон, Александър Папазов се превърна в най-младия старши-треньор на мъжки професионален отбор от Националната баскетболна лига.

Той е само на 23 години, но получава изключителен шанс: води Левски в една от може би най-трудните години, които „сините“ преживяват, заради тежкото финансово състояние на клуба.

Папазов обаче използва всеки момент, за да се учи и да върви напред. Дните му минават между няколко зали в София, защото той тренира не само мъжкия Левски, но работи и с подрастващите от „синия“ клуб. Работата с деца му носи огромно удоволствие, а въпреки младостта си, Александър вече е убеден, че характерите се каляват в спорта и то, само когато ти е трудно.

„Може да не станат професионални спортисти, но в залата ще се научат на ред, дисциплина, на отговорност. Ще станат мъже, които един ден ще имат семейства, които ще разчитат на тях. Спортът е голямо училище за живота“, вярва момчето, което не се притеснява, че ще остане в сянката на своя отдавна набрал известност баща – Константин Папазов.

Александър Папазов гостува в bTV в изборния ден, в който България решава своето бъдеще. Младокът беше в компанията на две талантливи дами, също спортистки, които носят успехи и слава на България – биатлонистката Лора Христова, която пренаписа историята, като спечели олимпийски бронз от зимните игри в Италия през февруари, и фигуристката Александра Фейгин.

Според Александър, да не гласуваш, това е наказание. „Защото ние сами решаваме как искаме да живеем и в каква България искаме да живеем. Аз искам да живея в държава, която обръща повече внимание на спорта и на спортистите“, споделя синът на Тити и на бившата баскетболистка на Левски и женския национален отбор Маргарита Папазова.

Попитан какво би искал да се промени в България, Папазов-младши отговори така:

„За това, за което мечтая не се изискват материални средства. Иска се само ние – хората, да бъдем и да се опитваме да бъдем и да ставаме по-добри. Защото и сега има добри хора, но не са достатъчно в страната ни. А добротата е в наши ръце, наш личен избор. Също, както правим избор дали да отидем да гласуваме.“

Александър Папазов е сред младата вълна български треньори, които са в полезрението на баскетболната легенда Пини Гершон. Израелецът с български корени държи много на правилното развитие на младока и е изключително взискателен и строг към него в изискванията си. Очаква се след като приключи с ангажиментите си към Левски в НБЛ, Папазов да бъде викан по-често в лагерите на юношеските национални отбори, които се ръководят от Пини Гершон и на които се прави селекция и подбор на талантливи български треньори, в които се инвестира за в бъдеще.