Александър Везенков налита на бой, дисквалифицираха го! (ВИДЕО)

Високо напрежение в Гърция с участието на Александър Везенков! Българският баскетболист влезе в остра конфронтация с опонент от гръцкото първенство.

В последната част в мача между Колосос и Олимпиакос - 98:85, Везенков е в подкошието в битка за позиция с Андреас Петрополус. Двамата опряха глави, а Везенков в гнева си посегна да удари съперника си. Именно заради това беше изгонен от съдията на мача.

Tension between Sasha Vezenkov and Antonis Petropoulos



Both players were given a penalty, with Vezenkov also assessed a disqualifying foul and forced to leave the game



Via: @ertofficial_ #vezenkov #olympiacosbc #kolossos #euroleague #paobc pic.twitter.com/c2PCvFCGFK — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) January 25, 2026

Макар и без сериозни последици, ситуацията заплашваше за момент да ескалира в масово сбиване. И други играчи бяха замесени в инцидента, но съдиите реагираха бързо и предотвратиха по-голям хаос. Петропулос също бе изгонен.

23 точки за 23 минути

Иначе българската звезда отново бе водещ реализатор. Тежкото крило завърши с 23 точки за 23 минути на паркета, реализирайки 8 от 8 наказателни удара, 6/7 при стрелбата за две точки и 1/2 от тройката. Освен това добави 5 борби, 2 асистенции и 2 отнети топки.

Не по-малко впечатляващ бе американецът Тайсън Уорд, който постигна рядко срещан "трипъл-дабъл" – 18 точки, 10 борби и 10 асистенции.

Лидер

С тази победа Олимпиакос запазва лидерската си позиция с перфектен актив от 30 точки след 15 победи от 15 мача.

Следващото предизвикателство пред Везенков и неговите съотборници идва след четири дни – нов мач в Евролигата срещу Барселона в Пирея.

