Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Успех, но със свито сърце! Това преживя Тервел Замфиров днес (7 март) по време на паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин в Чехия.

Докато той кара на четвъртфинал, сестра му Малена е в болница и очаква операция в понеделник (9 март). В клиниката в Грац я прати сблъсък със скиор дни преди старта.

16-годишната българка е сред звездите на световния сноуборд, като в предишния си старт, в Криница, спечели бронзов медал!

Малена на преден план

"Състоянието ѝ не е добро. Много съм притеснен за нея. Състезанието не е на преден план изобщо. Изненадах се, че изобщо влязох във финали и продължих чак до тук. Днес карам за нея, цялата Световна купа кара за нея. Всички я обичаме, липсва ни много. Надяваме се и се молим да е с нас следващия сезон", бяха първите думи на Тервел след четвъртфинала, след който отпадна.

Снимка: Lap.bg

Той даде обнадеждаваща информация преди чаканата интервенция.

"Днес, след състезанието, отивам да я видя. По телефона разбрах, че се подобрява спрямо вчера"

Подкрепа от всички

Огромна част от сноубордистите в Шпиндлерув Млин излязоха на пистата с черни ленти на бузите, които самата Малена поставя преди стартовете си и се превърнаха в нейна запазена марка.

"Всички сме на една вълна и в крайна сметка сме едно семейство. Тя е най-малката, любимото дете в това семейство. На всички им се къса сърцето за нея и питат как да помогнат. Изпращат ѝ цветя, картички, снимки, клипчета, карат с лентите. Всеки е солидарен, на всеки му е мъчно и всеки е гневен, че такива инциденти се случват на пистата", разкри Тервел.

Снимка: SKI.BG

Той използва възможността да се обърне към сестра си с емоционални думи, които докосват сърцето на всички:

"Малена, обичам те! Липсваш ми! Сигурен съм, че следващата година ще се върнеш и отново ще караме!"