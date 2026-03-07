bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Състоянието ѝ се подобрява, обнадежди братът, който днес достигна четвъртфинал на Световната купа

Успех, но със свито сърце! Това преживя Тервел Замфиров днес (7 март) по време на паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин в Чехия.

Докато той кара на четвъртфинал, сестра му Малена е в болница и очаква операция в понеделник (9 март). В клиниката в Грац я прати сблъсък със скиор дни преди старта. 

16-годишната българка е сред звездите на световния сноуборд, като в предишния си старт, в Криница, спечели бронзов медал

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Малена на преден план

"Състоянието ѝ не е добро. Много съм притеснен за нея. Състезанието не е на преден план изобщо. Изненадах се, че изобщо влязох във финали и продължих чак до тук. Днес карам за нея, цялата Световна купа кара за нея. Всички я обичаме, липсва ни много. Надяваме се и се молим да е с нас следващия сезон", бяха първите думи на Тервел след четвъртфинала, след който отпадна. 

Снимка: Lap.bg

Той даде обнадеждаваща информация преди чаканата интервенция.

"Днес, след състезанието, отивам да я видя. По телефона разбрах, че се подобрява спрямо вчера"

Подкрепа от всички

Огромна част от сноубордистите в Шпиндлерув Млин излязоха на пистата с черни ленти на бузите, които самата Малена поставя преди стартовете си и се превърнаха в нейна запазена марка. 

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)

"Всички сме на една вълна и в крайна сметка сме едно семейство. Тя е най-малката, любимото дете в това семейство. На всички им се къса сърцето за нея и питат как да помогнат. Изпращат ѝ цветя, картички, снимки, клипчета, карат с лентите. Всеки е солидарен, на всеки му е мъчно и всеки е гневен, че такива инциденти се случват на пистата", разкри Тервел.

Снимка: SKI.BG

Той използва възможността да се обърне към сестра си с емоционални думи, които докосват сърцето на всички:

"Малена, обичам те! Липсваш ми! Сигурен съм, че следващата година ще се върнеш и отново ще караме!"

Тагове:

инцидент Чехия брат писта тервел замфиров Малена Замфирова

