bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Къде отидоха милионите? Разкриха бюджета на Реал Мадрид

Шокиращи данни

Един от най-богатите и влиятелни футболни клубове в света – Реал Мадрид – изненада футболната общественост с информация за текущото си финансово състояние.

Данните показват нещо на пръв поглед трудно за вярване.

Според испанското издание Voz Populi в момента „кралският  клуб“ разполага с едва 3,4 милиона евро налични средства по сметките си. Само преди шест месеца обаче сумата е била 175,8 милиона евро.

Причината за този сериозен спад е свързана основно с мащабните инвестиции на клуба. Значителна част от средствата са насочени към нови футболисти, които се присъединиха към отбора на "Бернабеу", както и към огромния проект за реконструкция и модернизация на емблематичния стадион.

„Това ли е новият Меси? Барса унижи Виляреал

Трансфери

Това означава, че през летния трансферен прозорец клубът вероятно ще трябва да направи някои продажби, за да балансира бюджета. Вече се обсъждат потенциални промени в състава – както играчи, които могат да напуснат, така и нови попълнения.

Резерви

Въпреки това финансовите анализатори подчертават, че ситуацията не представлява реална опасност за клуба. Реал Мадрид продължава да генерира огромни приходи от телевизионни права, спонсорски договори, маркетинг и продажба на фланелки, което означава, че паричните резерви могат да бъдат възстановени сравнително бързо.

Средняк шокира Реал насред
Тагове:

пари бюджет фенове стадион реал мадрид флорентино перес каса фланелки продажби трансфери

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)
Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)
Баща и син на ринга: мисията на Сергей и Антон Петрови (ВИДЕО)

Баща и син на ринга: мисията на Сергей и Антон Петрови (ВИДЕО)
Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Последни новини

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си
Баща и син на ринга: мисията на Сергей и Антон Петрови (ВИДЕО)

Баща и син на ринга: мисията на Сергей и Антон Петрови (ВИДЕО)
Любовната приказка приключи! Дончич скъса с годеницата си, докато тя е била бременна?

Любовната приказка приключи! Дончич скъса с годеницата си, докато тя е била бременна?
Скандал в дома на Неймар: Готвачка проговори за 16-часови смени и 150 гости на ден!

Скандал в дома на Неймар: Готвачка проговори за 16-часови смени и 150 гости на ден!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV