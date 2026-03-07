Къде отидоха милионите? Разкриха бюджета на Реал Мадрид

Един от най-богатите и влиятелни футболни клубове в света – Реал Мадрид – изненада футболната общественост с информация за текущото си финансово състояние.

Данните показват нещо на пръв поглед трудно за вярване.

Според испанското издание Voz Populi в момента „кралският клуб“ разполага с едва 3,4 милиона евро налични средства по сметките си. Само преди шест месеца обаче сумата е била 175,8 милиона евро.

Причината за този сериозен спад е свързана основно с мащабните инвестиции на клуба. Значителна част от средствата са насочени към нови футболисти, които се присъединиха към отбора на "Бернабеу", както и към огромния проект за реконструкция и модернизация на емблематичния стадион.

Трансфери

Това означава, че през летния трансферен прозорец клубът вероятно ще трябва да направи някои продажби, за да балансира бюджета. Вече се обсъждат потенциални промени в състава – както играчи, които могат да напуснат, така и нови попълнения.

Резерви

Въпреки това финансовите анализатори подчертават, че ситуацията не представлява реална опасност за клуба. Реал Мадрид продължава да генерира огромни приходи от телевизионни права, спонсорски договори, маркетинг и продажба на фланелки, което означава, че паричните резерви могат да бъдат възстановени сравнително бързо.