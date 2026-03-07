Момичето от сиропиталището, което спечели 20 медала (ВИДЕО)

Историята на Оксана Мастърс звучи като сценарий за филм. В Милано/Кортина най-титулуваната американска параолимпийка спечели медал №20 в кариерата си на най-големия спортен форум.

Родена в Украйна с множество увреждания вследствие на аварията в Чернобил, Оксана израства в сиропиталища. На седем години е осиновена и заминава за Съединените щати. Следват редица операции и ампутации на краката.

Вместо да се предаде, тя избира спорта и започва да пише своята история.

Днес Оксана е една от най-успешните параолимпийки в света, с медали от няколко различни спорта и участия както на летни, така и на зимни Игри – състезава се в гребане и ски бягане.

„Пътят ми дотук беше много труден, но именно той ме направи силна и устойчива. Ще продължавам напред заради малкото момиченце в мен, което никога не се предаде“, казва тя.

До нея през целия този път е партньорът ѝ – параолимпиецът Арън Пайк. Двамата тренират, състезават се и се подкрепят взаимно… вече на осмата си Параолимпийски игри.