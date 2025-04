Американец победи Александър Везенков за MVP в Евролигата

Гардът на Панатинайкос Кендрик Нън бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на Евролигата за сезон 2024/25. Американецът изпревари в крайното подреждане големия си конкурент – българското крило на Олимпиакос Александър Везенков, който остана втори. След тях е плеймейкърът на Париж - Ти Джей Шортс.

Призът се присъжда от комбинирано гласуване – феновете формират 10%, журналистите 20%, треньорите и капитаните на отборите – по 35%.

