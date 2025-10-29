bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Апоел мина и през Партизан в София

Тимът от Тел Авив остава лидер в Евролигата

Апоел мина и през Партизан в София
Lap.bg

Апоел Тел Авив продължава с победите в София! Домакинстващият у нас израелски тим се наложи с 97:84 над Партизан и ще остане на върха в Евролигата и след 7-ия кръг.

Успехът е четвърти пореден и общо шести за "червените" през сезона в най-престижния клубен турнир.

Гостите от Партизан бяха подкрепяни от многобройни сръбски фенове и привърженици на българския ЦСКА, които превърнаха атмосферата в домакинска за белградския гранд.

Снимка: Lap.bg

Пред 8 000

Сред близо осемте хиляди зрители в залата бяха още избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и бившият футболист на Партизан Валери Божинов.

Най-резултатен за успеха на символичните домакини от Апоел Тел Авив беше Колин Малкълм със 17 точки, 4 борби и 4 асистенции, докато Дан Отуру допринесе с 14 точки и 6 борби. За гостите Стърлинг Браун завърши с 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.

В следващия кръг от Евролигата на 31 октомври Апоел Тел Авив ще гостува на гръцкия Олимпиакос на Александър Везенков, докато Партизан ще приеме испанския Барселона.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

София израел евролига лидер партизан домакинство тел авив апоел евролигата

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Григор Димитров с първи думи след отказването

Григор Димитров с първи думи след отказването
Левски започна с класика за Купата

Левски започна с класика за Купата
ЦСКА оцеля в Севлиево за купата

ЦСКА оцеля в Севлиево за купата
Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Лошо! Григор Димитров се отказа от турнира в Париж!

Лошо! Григор Димитров се отказа от турнира в Париж!

Последни новини

Григор Димитров с първи думи след отказването

Григор Димитров с първи думи след отказването
350 полицаи и водно оръдие пазят Апоел - Партизан в София (ВИДЕО)

350 полицаи и водно оръдие пазят Апоел - Партизан в София (ВИДЕО)
Левски започна с класика за Купата

Левски започна с класика за Купата
Реал Мадрид ще търси обезщетение от УЕФА

Реал Мадрид ще търси обезщетение от УЕФА
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV