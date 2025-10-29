Апоел мина и през Партизан в София

Апоел Тел Авив продължава с победите в София! Домакинстващият у нас израелски тим се наложи с 97:84 над Партизан и ще остане на върха в Евролигата и след 7-ия кръг.
Успехът е четвърти пореден и общо шести за "червените" през сезона в най-престижния клубен турнир.
Гостите от Партизан бяха подкрепяни от многобройни сръбски фенове и привърженици на българския ЦСКА, които превърнаха атмосферата в домакинска за белградския гранд.
Сред близо осемте хиляди зрители в залата бяха още избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и бившият футболист на Партизан Валери Божинов.
Най-резултатен за успеха на символичните домакини от Апоел Тел Авив беше Колин Малкълм със 17 точки, 4 борби и 4 асистенции, докато Дан Отуру допринесе с 14 точки и 6 борби. За гостите Стърлинг Браун завърши с 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.
В следващия кръг от Евролигата на 31 октомври Апоел Тел Авив ще гостува на гръцкия Олимпиакос на Александър Везенков, докато Партизан ще приеме испанския Барселона.
