Апоел мина и през Партизан в София

Апоел Тел Авив продължава с победите в София! Домакинстващият у нас израелски тим се наложи с 97:84 над Партизан и ще остане на върха в Евролигата и след 7-ия кръг.

Успехът е четвърти пореден и общо шести за "червените" през сезона в най-престижния клубен турнир.

Гостите от Партизан бяха подкрепяни от многобройни сръбски фенове и привърженици на българския ЦСКА, които превърнаха атмосферата в домакинска за белградския гранд.

Пред 8 000

Сред близо осемте хиляди зрители в залата бяха още избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и бившият футболист на Партизан Валери Божинов.

Най-резултатен за успеха на символичните домакини от Апоел Тел Авив беше Колин Малкълм със 17 точки, 4 борби и 4 асистенции, докато Дан Отуру допринесе с 14 точки и 6 борби. За гостите Стърлинг Браун завърши с 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.

В следващия кръг от Евролигата на 31 октомври Апоел Тел Авив ще гостува на гръцкия Олимпиакос на Александър Везенков, докато Партизан ще приеме испанския Барселона.

