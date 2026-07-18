Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българският баскетбол загуби Димитър Сахаников-Зуко Седемкратен шампион на България, участник на олимпийски игри в Мексико'68

Българският баскетбол е в траур. След кратко боледуване снощи на 83-годишна възраст почина една от емблематичните в миналото фигури – Димитър Сахаников-Зуко.

Зуко бе седемкратен шампион на България, един от лидерите на Академик София. С националния отбор Сахаников участва на олимпийските игри в Мексико'68 като играч, като тимът приключва на 10-то място. През 1966 г. е в състава на „лъвовете“ на изданието на Световната купа, на което тимът завършва четвърти.

Сахаников е роден на 16 септември 1942 г. в Пловдив и започва кариерата си като гард на Марица Пловдив. През 1960 г. преминава за два сезона в Армеец, облича и екипа на ВИФ, а след това в периода 1964-1975 е част от силния тим на Академик София. Със „студентите“ е шампион на България през 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975 и вицешампион през 1965, 1967 г.

Като треньор води женския ни национален отбор на Евро'80 в Баня Лука.

Голяма част от треньорската си кариера специалистът прекара като ръководител на детско-юношеската школа на Академик София.

Бил е дълги години треньор както на мъжкия тим на Академик, така и на женската формация. Водил е и отбори в Кувейт и Катар.

Екипът на bTV изказва своите съболезнования на близките и роднините на Димитър Сахаников.