КАТЕГОРИИ

  • На живо
Баскетбол

Публикувано в  

btvsport.bg

Тя беше сърцето на шампионския ЦСКА, днес има нужда от нашата помощ

Бранкица Хаджович се бори с коварна болест

Тя беше сърцето на шампионския ЦСКА, днес има нужда от нашата помощ
 

Името на Бранкица Хаджович неизменно предизвиква усмивки и хубави спомени у баскетболните фенове в България. Сръбският гард беше сърцето и душата на женския ЦСКА в един от най-успешните периоди на клуба, когато "червените" доминираха по родните терени и триумфираха в Адриатическата лига.

„Баскетболни дневници“, еп. 10: Тина Димитрова – огънят на доброто (ВИДЕО)

Днес Бранкица отново събира баскетболното семейство, но този път поводът е различен. Бившата състезателка води тежка битка с рака. След като премина през продължително лечение, се оказва, че изпитанието далеч не е приключило. Затова нейни близки, приятели и съмишленици организираха кампания за набиране на средства, които да й помогнат да продължи лечението си.

„През целия си живот Бранкица – бивша баскетболистка, играла за множество клубове по света – е човекът, който подава ръка, вдъхва смелост и подкрепя другите. Тя е свикнала да се бори, никога да не се предава и винаги да бъде до хората около себе си, а не да търси помощ за себе си.

Как Тина Димитрова мести планини заедно с децата със специални потребности? (ВИДЕО)

Животът й се променя, когато чува тежката диагноза. Следват изтощително онкологично лечение и сложна операция за отстраняване на метастази в черния дроб – изпитание, което поставя на предел всяка частица от силите й“, се казва в страницата на благотворителната кампания.

Каузата вече обедини редица хора от баскетболната общност. Сред първите, които призоваха за подкрепа, бяха бившата й съотборничка Ива Георгиева и треньорът Тина Димитрова.

„Да покажем, че баскетболът може да прави чудеса и че няма граници!“, написа Димитрова в профила си във Facebook.

Как да помогнете, вижте - ТУК.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
рак цска баскетбол метастази дарения черен дроб благотворителна кампания Адриатическа лига ива георгиева Тина Димитрова онкологично лечение

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата