"Чаках това пет години!" Коди и Везенков се събраха в Олимпиакос

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Гардът, който има българския паспорт, пристигна в Пирея
Олимпиакос официално посрещна новото си попълнение Коди Милър-Макинтайър. Американският гард, който притежава българско гражданство от 2023 г. и е част от националния отбор на България, пристигна късно снощи в Гърция, след като осъществи трансфер от сръбския гранд Цървена звезда.
31-годишният баскетболист подписа тригодишен договор с тима на Александър Везенков след силен сезон в Евролигата. През миналата кампания той записа средно по 12.6 точки, 7.4 асистенции и 4.5 борби на мач, затвърждавайки репутацията си на един от най-добрите плеймейкъри на Стария континент.
Саша и Коди вече изградиха отлично взаимодействие под родния трибагреник, което със сигурност ще бъде сериозен плюс и за гръцкия шампион през новия сезон.
Още с пристигането си на летището в Атина Милър-Макинтайър не скри вълнението си от новото предизвикателство.
„Винаги съм искал да играе в Гърция, мислех постоянно за това през последните пет години. Много се вълнувам да започна да работя с новите си съотборници и треньори.“
Националът на България призна, че ще му бъде необходимо известно време за адаптация, но отправи специално послание към феновете в Пирея.
„Надявам се да пасна перфектно в отбора. Затова съм тук - искам да помогна на съотборниците си, да покажа своята енергия и агресия в играта и вярвам, че мога да го направя.“
Плеймейкърът пристига при "червено-белите" и с впечатляваща визитка. Той бе лидер в Евролигата по асистенции през 2023/24 с Баскония и 2025/26 с Цървена звезда, а освен това държи рекорда за най-много асистенции в един двубой от турнира, поставен с екипа на испанския клуб.
В Олимпиакос, шампион на Евролигата и Гърция, гардът ще играе рамо до рамо с друго ново попълнение - Жан Монтеро. 23-годишният гард носи през изминалата кампания екипа на Валенсия.
Автор: Кристияна ХристоваИзберете BTVsport.bg като любим източник в Google