Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Чаках това пет години!" Коди и Везенков се събраха в Олимпиакос Гардът, който има българския паспорт, пристигна в Пирея Снимка: Kurir.rs

Олимпиакос официално посрещна новото си попълнение Коди Милър-Макинтайър. Американският гард, който притежава българско гражданство от 2023 г. и е част от националния отбор на България, пристигна късно снощи в Гърция, след като осъществи трансфер от сръбския гранд Цървена звезда.

31-годишният баскетболист подписа тригодишен договор с тима на Александър Везенков след силен сезон в Евролигата. През миналата кампания той записа средно по 12.6 точки, 7.4 асистенции и 4.5 борби на мач, затвърждавайки репутацията си на един от най-добрите плеймейкъри на Стария континент.

Саша и Коди вече изградиха отлично взаимодействие под родния трибагреник, което със сигурност ще бъде сериозен плюс и за гръцкия шампион през новия сезон.

Снимка: Kurir.rs

Още с пристигането си на летището в Атина Милър-Макинтайър не скри вълнението си от новото предизвикателство.

„Винаги съм искал да играе в Гърция, мислех постоянно за това през последните пет години. Много се вълнувам да започна да работя с новите си съотборници и треньори.“

Националът на България призна, че ще му бъде необходимо известно време за адаптация, но отправи специално послание към феновете в Пирея.

„Надявам се да пасна перфектно в отбора. Затова съм тук - искам да помогна на съотборниците си, да покажа своята енергия и агресия в играта и вярвам, че мога да го направя.“

Плеймейкърът пристига при "червено-белите" и с впечатляваща визитка. Той бе лидер в Евролигата по асистенции през 2023/24 с Баскония и 2025/26 с Цървена звезда, а освен това държи рекорда за най-много асистенции в един двубой от турнира, поставен с екипа на испанския клуб.

Снимка: Lap.bg

В Олимпиакос, шампион на Евролигата и Гърция, гардът ще играе рамо до рамо с друго ново попълнение - Жан Монтеро. 23-годишният гард носи през изминалата кампания екипа на Валенсия.

Автор: Кристияна Христова