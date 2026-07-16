Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Баскетболистите ни срещу Дания и Румъния по пътя към ЕвроБаскет 2029 Добър жребий Снимка: Lap.bg

Мъжкият ни национален отборБългарският национален отбор за мъже разбра срещу кого ще играе във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

Селекцията на Любомир Минчев попадна в група D, където ще срещне преодолими съперници. Българите ще се борят за класиране в същинските пресявки срещу Дания и Румъния. Това стана факт след жребия, който се проведе в Мюнхен днес.

Жребият може да се счита за благоприятен, тъй като „лъвовете“ избегнаха съперници като Белгия, Чехия и Великобритания, които не успяха да се класират за втория етап от квалификациите за Мондиал 2027 в Катар.

Ето какво отреди той:

Г Снимка: Lap.bg

Група E: Великобритания, Швейцария и Словакия

Група F: Кипър, Австрия, Северна Македония

Група G: Белгия, Чехия и Норвегия

Снимка: fiba.basketball

Само победителят ще продължи към същинските квалификации за следващото европейско първенство, а отпадналите ще играят в третата фаза от пресявките, където ще се включат и тимове, които не продължиха напред в първата фаза от сегашните предварителни квалификации.

Мачовете ще се изиграят в рамките на три игрови прозореца – през август и ноември 2026 г., както и през февруари 2027 г.

България ще гостува на Румъния на 30 август в първата си среща от тази фаза, а на 26 ноември предстои домакинството срещу Дания. Националите ще посрещнат Румъния на 25 февруари догодина, а три дни по-късно ще изиграят и гостуването си в Дания в последния си двубой от групата.