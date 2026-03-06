"Баскетболни дневници", еп. 3: Полина Друмева - невидимата сила (ВИДЕО)

Всичко е в психиката! Тази фраза често се чува по повод спортни надпревари, мачове, съревнования.

Няма как да не отдадем значимото на шампионския дух, желанието за победа и дългите, многочасови тежки тренировки. Но психичната устойчивост някак... прави спойката.

Това разбираме и от психолога Полина Друмева. Тя се грижи за доброто представяне на женския национален отбор по баскетбол и е под пара преди предстоящите мачове.

Полина Друмева е героиня на третия епизод на поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на предстоящите мачове на момичетата на селекционера Таня Гатева. Всички епизоди може да гледате на нашата онлайн платформа VOYO.BG.

Има ли напрежение?

"С момичетата се виждаме един-два пъти в месеца. Виждаме се онлайн. Интересно е, защото ги събирам всичките. Те са много щастливи. Всички сме облечени в екипа на българския национален отбор. И си работим.

Напрежението в тях не виждам. Виждам желание, глад за победа, за това да се докажат и да покажат какво могат, защото те наистина могат много. Те са много потенциални", хвали българските баскетболистки Друмева.

Снимка: Lap.bg

Тя обаче не издава тайни преди важните срещи през март!

Но споделя с охота колко важна е добрата подготовка - физическа и психическа. С кого се работи по-лесно - мъже или жени? И кои са най-големите страхове на професионалните спортисти?

Мачовете

С тези епизоди искаме да ви подготвим за предстоящите срещи на женския тим на България от квалификациите за европейското първенство през 2027 г.

Те също ще бъдат излъчени на VOYO.BG.

Момичетата на селекционера Таня Гатева се изправят срещу Азербайджан (11 март), Украйна (14 март) и Черна гора (17 март).