ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Трагедия на чешкия склон остави България в шок. Навръх 3 март... Малена Замфирова – едно 16-годишно момиче с големи мечти бе тежко ранена, след като бе пометена в гръб от турист.
Преди броени дни тя се завърна от Олимпийските игри в Милано/Кортина с гордост и усмивка, а днес е в болница, борейки се, но вече не на борд...
Замфирова, ученичка в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ в София, е една от най-големите надежди в алпийския сноуборд. Тя дебютира в Световната купа миналия сезон и има три подиума, включително трето място в Криница преди броени дни.
В настоящата Световна купа тя е на 10-то място в общото класиране в паралелните дисциплини. Същото място зае и в Милано/Кортина.
Семейството, треньорите и приятелите са плътно до нея.
В Грац е и нашият екип, който ще ви информира за всичко, което се случва с най-добрата ни сноубордитска.
06.03.2026 21:58:06
Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)
Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев даде последна информация в ефира на bTV за състоянието на Малена Замфирова.
„Чуваме се с бащата ѝ няколко пъти на ден. Имало е реална опасност за живота ѝ, но днес има добри новини – Малена се чувства значително по-добре, яла е нормална храна и виждаме, че нещата се развиват положително“, заяви министърът.
Той уточни, че счупванията и травмите са тежки и нашите институции ще осигурят пълна подкрепа. Той прикани децата от цялата страна да изпратят картички и позитивна енергия на талантливата ни сноубордистка.
06.03.2026 21:57:21
Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)
Сани Жекова говори пред bTV за тежките моменти в спорта, психологическата сила на състезателите и нуждата от по-голяма безопасност на пистите.
Повод за коментара ѝ е сериозният инцидент с топ таланта ни в сноуборда Малена Замфирова, който отново постави въпроса за рисковете в зимните спортове и за условията на пистите.
06.03.2026 21:56:32
Няма да забравим!
Малена Замфирова преживя инцидент, който може да смаже всеки – но историята на българските спортисти доказва: след най-тежките падения идват най-великите завръщания.
06.03.2026 21:55:57
Разследването продължава
Скиорът, блъснал Малина Замфирова, не е бил пиян, заяви днес говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова, цитирана от sport.aktualne.cz.
Българката беше блъсната в Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.
06.03.2026 21:55:21
Заради тежко състояние: отложиха операцията на Малена Замфирова
Оперират най-добрата ни сноубордистка в понеделник.
06.03.2026 21:54:37
Кой се грижи за нея?
Стискаме силно палци на Малена Замфирова да преодолее тежкия момент и да се възстанови след операцията, която ще ѝ бъде извършена в една от най-добрите болници в Европа. 16-годишната талантлива сноубордистка пострада тежко при сблъсък със скиор в Чехия, където вече ѝ бяха направени няколко стабилизиращи операции.
Предвид че Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, близките ѝ решиха лечението ѝ да продължи в една от най-добрите европейски клиники, занимаващи се с такъв тип травми - Болница „Сестрите на Света Елизабет“ в Грац, Австрия.
06.03.2026 21:53:20
Какви са травмите й?
Българският талант в сноуборда - 16-годишната Малена Замфирова, ще претърпи важна операция днес, 6 март.
Тя пострада тежко преди дни, на 3 март, след като бе пометена на пистата в Плани, Чехия от скиор, който по първоначална информация е употребил алкохол.
Малена е била ударена в гръб, а след инцидента е откарана в болница от медицински хеликоптер, където са предприели няколко спешни интервенции.
06.03.2026 21:52:39
Ексклузивно: Вижте първи кадри от мястото на инцидента със Замфирова
Две години затвор заплашват участника в сблъсъка с най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова. Това потвърдиха за екипа ни от полицията в Чехия.
Вижте ексклузивни кадри от мястото на инцидента и позицията на местната спасителна служба пред bTV.
Властите са започнали разследване за нанасяне на тежка телесна повреда. Ако вината бъде доказана, на извършителя може да бъде наложено до две години лишаване от свобода.
06.03.2026 21:51:53
Алкохол + ски = риск за живота
Европа няма общо законодателство за наказания при тежки инциденти в ски зоните. Прилага се националното законодателство на страната, в която се намира курортът.
Чехия: Наказания за причиняване на травми
В Чехия, където преди ден пиян турист премаза най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова причиняването на тежка телесна повреда поради непредпазливост се наказва с лишаване от свобода до 2 години, а когато е придружено с употребата на алкохол или наркотици - може да стигне до 4 години. При доказан умисъл наказанието скача – до 10 години.
06.03.2026 21:50:01
Чешката спасителна служба за Малена: Тежък сблъсък на черна писта (СНИМКИ)
И от Чешката спасителна служба коментираха инцидента с най-добрата ни сноубористка Малена Замфирова, която е в болница с множество травми.
"Вчера малко преди 15:00 часа планинските спасители бяха извикани заради тежък инцидент на черната писта в Плани, завършил със значителни наранявания за двама души.
06.03.2026 21:49:05
Разследват инцидента с Малена, баща ѝ е дал показания
Чешките власти вече разследват тежкия инцидент, при който пострада 16-годишната ни звезда в сноуборда Малена Замфирова. Както вече ви информирахме, българката е в болница с множество травми, след като пиян на ски я блъсна на пистата.
Бащата и треньор на Малена - Анатолий Замфиров е бил разпитан от полицията и е дал показания за обстоятелствата около инцидента, пише "Телеграф". Очаква се по-късно днес повече яснота по случая и за състоянието на най-добрата ни сноубордистка.
06.03.2026 21:12:11
Кошмар! Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия
Най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова, претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин (Чехия).
Националката е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. Вследствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката.