bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Най-добрата ни сноубордистка е в болница в Грац

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Трагедия на чешкия склон остави България в шок. Навръх 3 март... Малена Замфирова – едно 16-годишно момиче с големи мечти бе тежко ранена, след като бе пометена в гръб от турист.

Преди броени дни тя се завърна от Олимпийските игри в Милано/Кортина с гордост и усмивка, а днес е в болница, борейки се, но вече не на борд...

Замфирова, ученичка в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ в София, е една от най-големите надежди в алпийския сноуборд. Тя дебютира в Световната купа миналия сезон и има три подиума, включително трето място в Криница преди броени дни.

В настоящата Световна купа тя е на 10-то място в общото класиране в паралелните дисциплини. Същото място зае и в Милано/Кортина.

Семейството, треньорите и приятелите са плътно до нея.

В Грац е и нашият екип, който ще ви информира за всичко, което се случва с най-добрата ни сноубордитска.

06.03.2026 21:58:06

Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев даде последна информация в ефира на bTV за състоянието на Малена Замфирова.

„Чуваме се с бащата ѝ няколко пъти на ден. Имало е реална опасност за живота ѝ, но днес има добри новини – Малена се чувства значително по-добре, яла е нормална храна и виждаме, че нещата се развиват положително“, заяви министърът.

Той уточни, че счупванията и травмите са тежки и нашите институции ще осигурят пълна подкрепа. Той прикани децата от цялата страна да изпратят картички и позитивна енергия на талантливата ни сноубордистка.

Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)

06.03.2026 21:57:21

Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)

Сани Жекова говори пред bTV за тежките моменти в спорта, психологическата сила на състезателите и нуждата от по-голяма безопасност на пистите.

Повод за коментара ѝ е сериозният инцидент с топ таланта ни в сноуборда Малена Замфирова, който отново постави въпроса за рисковете в зимните спортове и за условията на пистите.

Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)

06.03.2026 21:56:32

Няма да забравим!

Малена Замфирова преживя инцидент, който може да смаже всеки – но историята на българските спортисти доказва: след най-тежките падения идват най-великите завръщания.

От инвалидна количка до европейска титла: Нашите примери за сила (ВИДЕО)

06.03.2026 21:55:57

Разследването продължава

Скиорът, блъснал Малина Замфирова, не е бил пиян, заяви днес говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова, цитирана от sport.aktualne.cz.

Българката беше блъсната в Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.

От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

06.03.2026 21:55:21

Заради тежко състояние: отложиха операцията на Малена Замфирова

Оперират най-добрата ни сноубордистка в понеделник.

Заради тежко състояние: отложиха операцията на Малена Замфирова

06.03.2026 21:54:37

Кой се грижи за нея?

Стискаме силно палци на Малена Замфирова да преодолее тежкия момент и да се възстанови след операцията, която ще ѝ бъде извършена в една от най-добрите болници в Европа. 16-годишната талантлива сноубордистка пострада тежко при сблъсък със скиор в Чехия, където вече ѝ бяха направени няколко стабилизиращи операции. 

Предвид че Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, близките ѝ решиха лечението ѝ да продължи в една от най-добрите европейски клиники, занимаващи се с такъв тип травми - Болница „Сестрите на Света Елизабет“ в Грац, Австрия.

Малена Замфирова е в болница на монахини, лекували чумата!

06.03.2026 21:53:20

Какви са травмите й?

Българският талант в сноуборда - 16-годишната Малена Замфирова, ще претърпи важна операция днес, 6 март. 

Тя пострада тежко преди дни, на 3 март, след като бе пометена на пистата в Плани, Чехия от скиор, който по първоначална информация е употребил алкохол. 

Малена е била ударена в гръб, а след инцидента е откарана в болница от медицински хеликоптер, където са предприели няколко спешни интервенции.

Дръж се, Малена! Ето какви са травмите на сноубордистката! (ВИДЕО)

06.03.2026 21:52:39

Ексклузивно: Вижте първи кадри от мястото на инцидента със Замфирова

Две години затвор заплашват участника в сблъсъка с най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова. Това потвърдиха за екипа ни от полицията в Чехия.

Вижте ексклузивни кадри от мястото на инцидента и позицията на местната спасителна служба пред bTV.

Властите са започнали разследване за нанасяне на тежка телесна повреда. Ако вината бъде доказана, на извършителя може да бъде наложено до две години лишаване от свобода.

Ексклузивно: Вижте първи кадри от мястото на инцидента със Замфирова

06.03.2026 21:51:53

Алкохол + ски = риск за живота

Европа няма общо законодателство за наказания при тежки инциденти в ски зоните. Прилага се националното законодателство на страната, в която се намира курортът.

Чехия: Наказания за причиняване на травми
В Чехия, където преди ден пиян турист премаза най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова причиняването на тежка телесна повреда поради непредпазливост се наказва с лишаване от свобода до 2 години, а когато е придружено с употребата на алкохол или наркотици - може да стигне до 4 години. При доказан умисъл наказанието скача – до 10 години.

Алкохол + ски = риск за живота

06.03.2026 21:50:01

Чешката спасителна служба за Малена: Тежък сблъсък на черна писта (СНИМКИ)

И от Чешката спасителна служба коментираха инцидента с най-добрата ни сноубористка Малена Замфирова, която е в болница с множество травми.

"Вчера малко преди 15:00 часа планинските спасители бяха извикани заради тежък инцидент на черната писта в Плани, завършил със значителни наранявания за двама души.

Чешката спасителна служба за Малена: Тежък сблъсък на черна писта (СНИМКИ)

06.03.2026 21:49:05

Разследват инцидента с Малена, баща ѝ е дал показания

Чешките власти вече разследват тежкия инцидент, при който пострада 16-годишната ни звезда в сноуборда Малена Замфирова. Както вече ви информирахме, българката е в болница с множество травми, след като пиян на ски я блъсна на пистата.

Бащата и треньор на Малена - Анатолий Замфиров е бил разпитан от полицията и е дал показания за обстоятелствата около инцидента, пише "Телеграф". Очаква се по-късно днес повече яснота по случая и за състоянието на най-добрата ни сноубордистка.

Разследват инцидента с Малена, баща ѝ е дал показания

06.03.2026 21:12:11

Кошмар! Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия

Най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова, претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин (Чехия).

Националката е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. Вследствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката.

 

Кошмар! Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия

 

Тагове:

болница живот инцидент сноуборд световна купа състояние операции австрия мечта олимпийски игри МиланоКортина Малена Замфирова Криница

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)

Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)
Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)

Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)
Какъв ден! Владимир Зографски пише история!

Какъв ден! Владимир Зографски пише история!
От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

Световна титла за България в биатлона!

Световна титла за България в биатлона!

Последни новини

Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)

Министърът на спорта пред bTV: Имало е реална опасност за живота на Малена (ВИДЕО)
Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)

Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)
От инвалидна количка до европейска титла: Нашите примери за сила (ВИДЕО)

От инвалидна количка до европейска титла: Нашите примери за сила (ВИДЕО)
Ирански футболистки са заплашени със смъртно наказание?! (ВИДЕО)

Ирански футболистки са заплашени със смъртно наказание?! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV