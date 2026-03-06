ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Трагедия на чешкия склон остави България в шок. Навръх 3 март... Малена Замфирова – едно 16-годишно момиче с големи мечти бе тежко ранена, след като бе пометена в гръб от турист.

Преди броени дни тя се завърна от Олимпийските игри в Милано/Кортина с гордост и усмивка, а днес е в болница, борейки се, но вече не на борд...

Замфирова, ученичка в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ в София, е една от най-големите надежди в алпийския сноуборд. Тя дебютира в Световната купа миналия сезон и има три подиума, включително трето място в Криница преди броени дни.

В настоящата Световна купа тя е на 10-то място в общото класиране в паралелните дисциплини. Същото място зае и в Милано/Кортина.

Семейството, треньорите и приятелите са плътно до нея.

В Грац е и нашият екип, който ще ви информира за всичко, което се случва с най-добрата ни сноубордитска.