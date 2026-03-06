Григор за Алкарас: Тук започва забавното! (ВИДЕО)

Григор Димитров даде интервю за Tennis Channel след победата си над Теренс Атман на старта на първия Мастърс за годината в Индиън Уелс.

„Това са мачовете, които имат значение за мен сега. Да спечеля по този начин ми дава увереност. Бяха трудни 7–8 месеца, опитвам се да намеря играта си. Днес бе един от онези дни, в които трябваше да използвам целия си опит“, коментира Димитров.

Българинът призна, че началото на сезона не е било лесно, но вярва, че постепенно се връща към най-добрата си форма.

Прогресира

„Разбира се, това не е най-доброто начало на сезона, но прогресирам. Когато си бил толкова време извън играта, трябва да изграждаш всичко наново. Няма преки пътища.“

Той обясни, че в момента работи усилено, за да подобри формата си. „Тренирам много и затова се уморявам повече. Продължавам да се наслаждавам и се опитвам да ставам по-добър – върху това съм концентриран.“

Димитров говори и за периода, в който бе далеч от корта. „Не ми се беше случвало да съм извън тениса толкова дълго. Това ме накара да погледна по различен начин на всичко и да оценя постигнатото. За първи път спрях и погледнах дългия път дотук и бях горд.“

Българинът сподели, че през това време е имал възможност да бъде повече със семейството и близките си.

„Успях да прекарам много време с приятелката ми, бяхме на няколко ваканции. За първи път бях вкъщи през лятото. Хубаво е да оценяваш това, което имаш.“

Битка със световния №1

В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу световния №1 Карлос Алкарас. Двамата са се срещали шест пъти досега, като българинът има две победи. Мачът е в събота вечер.

„Правил съм го преди, бих искал да го направя отново. Ще бъде трудно, разбира се. Обичам да го гледам – много е позитивен. Но за мен тук започва забавното – да видя какво мога да направя различно, за да го затрудня. Ако направя правилните неща и намаля грешките, може да излезе нещо позитивно“, каза Димитров.

В края на интервюто българинът призна, че понякога младите играчи търсят съветите му.

„Поколенията се променят, но е хубаво да виждаш уважението от младите. Винаги съм отворен да поговоря с всеки, който иска.“