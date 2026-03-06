Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)

Сани Жекова говори пред bTV за тежките моменти в спорта, психологическата сила на състезателите и нуждата от по-голяма безопасност на пистите.
Повод за коментара ѝ е сериозният инцидент с топ таланта ни в сноуборда Малена Замфирова, който отново постави въпроса за рисковете в зимните спортове и за условията на пистите.
Жекова признава, че подобни моменти са част от живота на всеки състезател. Самата тя преживя тежък инцидент по време на тренировка преди около 15 години в Австрия. Скиор я засича, тя пада по лице, чупи носа си и губи съзнание, а хеликоптер я транспортира до болница за операция.
„Това са секунди, в които всичко се случва много бързо – има удар, има шок. В първия момент не мислиш за нищо друго, освен дали можеш да се изправиш“, разказва тя.
След първоначалния шок идва осъзнаването на реалността – че спортът, колкото и да е красив и вдъхновяващ, винаги носи със себе си риск.
Сани има четири участия под петте преплетени кръга, като първото от тях е през 2006 г. в Торино. Жекова два пъти е финалистка в сноубордкроса на Зимни олимпийски игри – пета в Сочи през 2014 г. и шеста в Пьончан през 2018 г. Тя има три победи и 17 подиума за Световната купа и е световна студентска шампионка.
Според нея именно тежките моменти изграждат психическата устойчивост, която отличава големите спортисти.
По думите на Жекова физическата болка често може да бъде контролирана и преодоляна сравнително бързо. По-голямото предизвикателство обаче е психологическата страна.
„По-трудно е усещането, че изведнъж се отдалечаваш от нещо, което е било центърът на живота ти. За един състезател спортът не е просто дейност – той е идентичност“, казва тя.
Особено тежко е, когато травмата идва в момент, в който спортистът е в пика на формата и кариерата си.
Според Жекова връщането на увереността след тежка травма е процес, който изисква време и търпение.
Всичко започва с възстановяването, а след това идват и първите малки победи – първата тренировка, първото спускане, първото усещане за контрол над тялото.
„Много важна е подкрепата на семейството, на треньорите и на целия екип около спортиста. Те са хората, които ти помагат да се върнеш“, подчертава тя.
Жекова е категорична, че страхът от връщане на пистата след тежък инцидент е напълно нормален.
„Това не е слабост – това е защитен механизъм. Най-добрият начин да бъде преодолян е чрез постепенно връщане – стъпка по стъпка, с контрол и увереност“, обяснява тя.
С времето мозъкът отново започва да свързва пистата със способностите на спортиста, а не със спомена за инцидента.
Бившата олимпийска състезателка отправи и емоционално послание към младата спортистка.
„Малена, не си сама. Имаш право да се чувстваш така, както се чувстваш. Понякога именно най-трудните моменти изграждат най-силните спортисти“, казва Жекова.
Според нея травмата може временно да спре тялото, но не може да спре мечтата и характера на истинския състезател.
Жекова обърна внимание и на по-широкия проблем – безопасността в зимните курорти.
Тя подчерта необходимостта от по-ясно разграничение между тренировъчни зони, туристически писти и зони за разходка.
„Ски спортът е прекрасен, но изисква концентрация, дисциплина и уважение към останалите на пистата. Пистата не е място за алкохол – там всички носим споделена отговорност за живота на другите“, заяви тя пред bTV.