Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)

Сани Жекова говори пред bTV за тежките моменти в спорта, психологическата сила на състезателите и нуждата от по-голяма безопасност на пистите.

Повод за коментара ѝ е сериозният инцидент с топ таланта ни в сноуборда Малена Замфирова, който отново постави въпроса за рисковете в зимните спортове и за условията на пистите.

„Можеш ли да се изправиш?“

Жекова признава, че подобни моменти са част от живота на всеки състезател. Самата тя преживя тежък инцидент по време на тренировка преди около 15 години в Австрия. Скиор я засича, тя пада по лице, чупи носа си и губи съзнание, а хеликоптер я транспортира до болница за операция.

Снимка: bfunion.bg

„Това са секунди, в които всичко се случва много бързо – има удар, има шок. В първия момент не мислиш за нищо друго, освен дали можеш да се изправиш“, разказва тя.

След първоначалния шок идва осъзнаването на реалността – че спортът, колкото и да е красив и вдъхновяващ, винаги носи със себе си риск.

Сани има четири участия под петте преплетени кръга, като първото от тях е през 2006 г. в Торино. Жекова два пъти е финалистка в сноубордкроса на Зимни олимпийски игри – пета в Сочи през 2014 г. и шеста в Пьончан през 2018 г. Тя има три победи и 17 подиума за Световната купа и е световна студентска шампионка.

Според нея именно тежките моменти изграждат психическата устойчивост, която отличава големите спортисти.

Психологическият удар остава

По думите на Жекова физическата болка често може да бъде контролирана и преодоляна сравнително бързо. По-голямото предизвикателство обаче е психологическата страна.

„По-трудно е усещането, че изведнъж се отдалечаваш от нещо, което е било центърът на живота ти. За един състезател спортът не е просто дейност – той е идентичност“, казва тя.

Особено тежко е, когато травмата идва в момент, в който спортистът е в пика на формата и кариерата си.

Малките победи

Според Жекова връщането на увереността след тежка травма е процес, който изисква време и търпение.

Всичко започва с възстановяването, а след това идват и първите малки победи – първата тренировка, първото спускане, първото усещане за контрол над тялото.

„Много важна е подкрепата на семейството, на треньорите и на целия екип около спортиста. Те са хората, които ти помагат да се върнеш“, подчертава тя.

Страхът не е слабост

Жекова е категорична, че страхът от връщане на пистата след тежък инцидент е напълно нормален.

„Това не е слабост – това е защитен механизъм. Най-добрият начин да бъде преодолян е чрез постепенно връщане – стъпка по стъпка, с контрол и увереност“, обяснява тя.

С времето мозъкът отново започва да свързва пистата със способностите на спортиста, а не със спомена за инцидента.

Силно послание към Малена

Бившата олимпийска състезателка отправи и емоционално послание към младата спортистка.

„Малена, не си сама. Имаш право да се чувстваш така, както се чувстваш. Понякога именно най-трудните моменти изграждат най-силните спортисти“, казва Жекова.

Според нея травмата може временно да спре тялото, но не може да спре мечтата и характера на истинския състезател.

Сигурността на пистите

Жекова обърна внимание и на по-широкия проблем – безопасността в зимните курорти.

Тя подчерта необходимостта от по-ясно разграничение между тренировъчни зони, туристически писти и зони за разходка.

„Ски спортът е прекрасен, но изисква концентрация, дисциплина и уважение към останалите на пистата. Пистата не е място за алкохол – там всички носим споделена отговорност за живота на другите“, заяви тя пред bTV.