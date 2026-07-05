Баскетбол Публикувано в Станимира Атанасова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Борислав Младенов: Живея за баскетбола, никога няма да се променя! (ВИДЕО) 15 точки и наслада за публиката и татко

Борислав Младенов беше сред основните фигури при убедителната победа на националния отбор и след боя по Норвегия в Ботевград не скри задоволството си от представянето на тима.

Баскетболистът завърши срещата с 15 точки и показа за пореден път емоционалния си стил на игра, който се превръща в негова запазена марка.

„Това е част от начина ми на игра. По-емоционален човек съм и обичам да играя с публиката. Харесва ми да създавам атмосфера. Няма да се променя и на 40 да стана. Най-важното обаче е победата. Дойдохме, за да спечелим, и го направихме“, заяви синът на легендарния №12 Георги Младенов.

Той призна, че с годините е станал по-уравновесен както на терена, така и извън него.

„През годините трябваше да променя доста неща. Израснах като човек и като състезател. Все още има много върху какво да работя, но се старая всеки ден да подобрявам по нещо от играта си. Стремя се да ставам по-добър и мисля, че засега това се получава“, каза националът.

Въпреки убедителния успех, баскетболистът подчерта, че основната цел все още е далеч.

„Още нищо не е приключило. През август ни очакват много по-тежки мачове и трябва да сме готови за тях. Независимо кой липсва в състава на съперника, това не трябва да ни интересува. Който е на терена, играе. Сега трябва да се възстановим добре и да се подготвим максимално за следващите предизвикателства“, допълни Боби в ефира на bTV.

Националът обърна внимание и на силната колективна игра на отбора, като отличи приноса на Александър Везенков и останалите си съотборници.

„Опитът му, баскетболният му интелект и начинът, по който вижда играта, са безценни за всички нас. Той е страхотен лидер и ментор. Помага ни постоянно и прави играта по-лесна. За мен е огромна радост да бъда негов съотборник и се надявам още дълго време да играем заедно за България“, завърши националът.