Цеца Величкович мечтае да срещне... баскетболист (ВИДЕО)

Едва ли има човек на Балканите, който не знае коя е Цеца Ражнатович, позната у нас с моминското си име Величкович.

Вече 38 години тя е на музикалната сцена в Сърбия, където дори ѝ дадоха прякора "Сръбската майка". В живота си фолк дивата е срещала кой ни не - от затворници, с които лежа в ареста през 2003 г., през руския президент Владимир Путин, с който беше заедно на молитва в храм "Свети Сава" в Белград през 2019 г., та до най-големите звезди в музиката и спорта.

В "колекцията ѝ" липсва само един! Лука Дончич!

"Обожавам го"

Баскетболистът на на ЛА Лейкърс и Цеца се следят в социалните мрежи, но на живо така и не са се виждали.

@telegrafrs "38 godina će ove godine biti kako sam profesionalno na estradi" rekla je Ceca u velikom novogodišnjem intervjuu za Telegraf.rs. Evo šta je obeležilo te godine. @CECA ♬ original sound - telegrafrs

"Лука Дончич! Не го познавам, но го обожавам и следя мачовете му. Ноле го познавам от 100 години, още от деца се знаем, както се казва. Но Лука не го познавам. И смятам, че той си е наш. Фен е на Цървена звезда, обожава Сърбия, обожава моите песни. Следим се в "Инстаграм", но не се познаваме.", каза певицата пред сръбския Telegraf.

Цеца Величкович е пяла за повечето от най-известните сръбски спортисти, а и често тя самата показва, че следи важните събития.

Нейн зет - женен за дъщеря ѝ Анастасия, е Неманя Гудел, който е част от футболния тим на западната ни съседка и на Севиля.

Двустранни отношения

Що се касае Дончич, баскетболистът едва ли ще има против да се види очи в очи с балканската дива.

През 2023 г., докато беше част от Далас Маверикс, той заяви, че му се иска в баскетболните зали отвъд Океана по-често да звучат песни на Цеца на полувремето.

Певицата определя Дончич като "наш" заради баща му Саша. Дончич-старши е роден в градче, което в момента е в пределите на Словения, но преди това е било част от Югославия.

Смята се, че родът му идва от покрайнините на Клина и е сръбски. Днес пък този град е част от Косово - държава, непризната от Сърбия.

Дончич не крие, че е фен на Цървена звезда.

Снимка: БГНЕС

