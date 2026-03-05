Лудогорец отново удари Левски, скъси разликата на върха

Трета поредна загуба на Левски от Лудогорец! "Сините" отстъпиха с 0:1 като гости в среща от 24-ия кръг на Първа лига.

В герой за "орлите" в Разград се превърна резервата Ерик Маркус, който отбеляза от пряк свободен удар в 80' след грешка на вратаря Светослав Вуцов.

Левски довърши срещата с 10 души заради директен червен картон на Хуан Переа секунди след попадението. Той изблъска Диниш Алмейда, който празнуваше бурно пред сектора с фенове на "сините".

Снимка: Lap.bg

Трето поредно 0:1

Така, след като падна с 0:1 от Лудогорец за Суперкупата, после и в четвъртфиналите за Купата, сега тимът на Хулио Веласкес загуби със същия резултат и в шампионата. "Сините" са в серия от 6 двубоя без успех над Лудогорец, като за последно постигнаха такъв (2:1) на 9 февруари миналата година.

Столичният гранд оглавява класирането с актив от 56 точки, но вече 9 пред Лудогорец. Левски преследва първа титла от 17 години насам, а "орлите" - 15-и пореден триумф.

В 25-ия кръг Левски приема Локомотив Пловдив, който беше разгромен с 0:5 от ЦСКА 1948 по-рано днес. На Лудогорец предстои "визита" на Монтана в Разград. Причината: мащабни ремонтни дейности на тревното покритие на ст. Огоста.

Стартовите състави

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (74' - Винисиус Ногейра), 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев (90+3' - Филип Калоч), 11. Кайо Видал (5' - Ерик Маркус), 9. Квадво Дуа (74' - Руан Крус)

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем (74' - Никола Серафимов), 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун (86' - Асен Митков), 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин (45' - Георги Костадинов), 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир (45' - Хуан Переа), 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс (61' - Мазир Сула)