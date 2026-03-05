bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Григор Димитров си осигури сблъсък с Алкарас в Индиън Уелс (ВИДЕО)

Взе реванш срещу французин на старта

Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира от сериите АТР 1000 в Индиън Уелс (САЩ). Най-добрият български тенисист победи с 2:1 сета (6:4, 5:7, 6:4) Теренс Атман (Франция) на старта.

Така Гришо взе реванш за поражението от същия съперник в Акапулко (Мексико) преди седмица и си осигури сблъсък с лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания).

Турнирът в Индиън Уелс е сред силните за Димитров. В последните две издания той стигна до осминафиналите, а през 2021 г. игра полуфинал.

Сладко отмъщение

Двубоят започна с пробив в полза на хасковлията, но Атман веднага изравни резултата за 1:1. В третия гейм 34-годишният българин имаше 3 възможности отново да спечели сервиса на противника си, но не се възползва от тях.

Решителният момент в сета дойде, когато Димитров поведе с 4:3 след начален удар за французина. Първата ракета на България спечели следващите си две подавания и излезе напред в двубоя.

Втората част започна равностойно, но намиращият се на 52-ро място в световната ранглиста Атман направи пробив и поведе с 4:2. Димитров намали изоставането си и веднага след това изравни геймовете до 4:4. При 5:5 българският тенисист пропусна 7 точки за пробив, а след това Атман изравни резултата в двубоя, печелейки подаването на хасковлията.

Първите три гейма на третия сет завършиха с пробиви. Димитров взе аванс от 2:1, след което не допусна повече изненади при собствен начален удар и победи трудно с 6:4 след 2 часа и 28 минути на корта.

григор димитров индиън уелс Карлос Алкарас теренс атман

