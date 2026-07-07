Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 150 000 евро глоба и -2 точки: тежък шамар за Везенков и Олимпиакос Скандалът на финала с Панатинайкос струва скъпо Снимка: Lap.bg

Спортният арбитраж на Гръцката лига наложи много сериозни санкции за сбиването в петия мач от финала между Панатинайкос и Олимпиакос.

Решението идва близо месец след драматичния пети мач от финалите, спечелен от Александър Везенков и Олимпиакос с 89:85, който осигури титлата на тима след успех с 3-2 в серията. Вместо единствено баскетболните достойнства на двубоя обаче, вниманието беше привлечено от напрежението между Кендрик Нън и Тайрик Джоунс.

Снимка: Reuters

Според решението на дисциплинарните органи, Олимпиакос и Панатинайкос са глобени с по 150 000 евро и ще започнат следващия сезон с актив от минус две точки. От санкцията 50 000 евро са наложени за действия, уронващи престижа на спорта, а останалите 100 000 евро – за ролята на клубовете в ескалацията на инцидента.

Наказанията за замесените играчи също са сериозни. Нън получава лишаване от състезателни права за два мача, докато Джоунс ще бъде извън игра за цели седем срещи.

Снимка: Reuters

Скандалната ситуация се разигра 3.17 минути преди края на третата четвърт на решителния мач. Джоунс беше отстранен след неспортсменско нарушение, а малко по-късно Нън също напусна паркета заради второ техническо наказание.

Напрежението обаче не приключи с излизането им от игрището. Двамата се сбиха на път за съблекалните. Инцидентът е бил заснет от охранителните камери, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха сериозен обществен отзвук.