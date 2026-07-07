150 000 евро глоба и -2 точки: тежък шамар за Везенков и Олимпиакос
Скандалът на финала с Панатинайкос струва скъпо
Спортният арбитраж на Гръцката лига наложи много сериозни санкции за сбиването в петия мач от финала между Панатинайкос и Олимпиакос.
Решението идва близо месец след драматичния пети мач от финалите, спечелен от Александър Везенков и Олимпиакос с 89:85, който осигури титлата на тима след успех с 3-2 в серията. Вместо единствено баскетболните достойнства на двубоя обаче, вниманието беше привлечено от напрежението между Кендрик Нън и Тайрик Джоунс.
Според решението на дисциплинарните органи, Олимпиакос и Панатинайкос са глобени с по 150 000 евро и ще започнат следващия сезон с актив от минус две точки. От санкцията 50 000 евро са наложени за действия, уронващи престижа на спорта, а останалите 100 000 евро – за ролята на клубовете в ескалацията на инцидента.
Наказанията за замесените играчи също са сериозни. Нън получава лишаване от състезателни права за два мача, докато Джоунс ще бъде извън игра за цели седем срещи.Скандалната ситуация се разигра 3.17 минути преди края на третата четвърт на решителния мач. Джоунс беше отстранен след неспортсменско нарушение, а малко по-късно Нън също напусна паркета заради второ техническо наказание.
Напрежението обаче не приключи с излизането им от игрището. Двамата се сбиха на път за съблекалните. Инцидентът е бил заснет от охранителните камери, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха сериозен обществен отзвук.
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