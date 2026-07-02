Баскетбол Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Един от най-добрите в НБА пее с цяло гърло "Проклета е Америка" Мама ме водеше по кръчмите, когато бях на 10, разкри Никола Йокич

Никола Йокич - сръбският баскетболист на Денвър Нъгетс, е постигнал може би... всичко отвъд Океана.

Той стана шампион на НБА през 2023 г., тогава взе и наградата за Най-полезен баскетболист за сезона на финалите, три пъти е бил и MVP за сезона, осем пъти е участвал в Мача на звездите в Лигата на извънземните... И все пак е абсолютно готов във всяка една минута да запее "Проклета е Америка и златото, което блести..."

Всъщност това е един вид народна песен от Сърбия и Босна и Херцеговина, която е популярна и у нас, а Йокич е запя с пълен глас в... кръчма, докато отмаря от сезона в НБА.

С пълен глас

Йокич бе засечен на участие на сръбския певец Урош Живкович.

От кадрите се вижда, че именно на тази песен баскетболистът се раздава най-много.

"Проклета е Америка и златото, което блести. За какво ми е тази снимка, когато го няма баща ми..." - се казва в текста, а песента е тежка, емигрантска.

У нас е най-известна в изпълнение на Бобан Здравкович, но в Сърбия и в страните от бивша Югославия я изпълняват и други певци и певици.

Йокич пя още "Скитници" на Маринко Роквич.

Кафаните

Самият сръбски ас на паркета никога не е крил влечението си към нощния живот и доброто прекарване. Именно в местните заведения с жива музика може да го срещнете най-често, когато е в Сърбия.

"За мен оркестърът да ми свири и да съм с приятелите си е най-върховното преживяване. Ходя и по концерти, по дискотеки, по клубове у нас и в чужбина, но най-хубаво ми е с оркестър", разкри веднъж Йокич и добави:

"С мама ходих по кафаните, когато бях на 10 години. Сега може да звучи скандално, но ѝ благодаря за това. Много искам хората в кафаните да празнуват така, както го прави моя татко"