Не се смейте на Йокич! Батко Страхиня всява страх! (ВИДЕО)

На терена може да изработиш тактика, с която да опазиш звездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич. Ако си на трибуните и искаш да го уязвиш обаче ще е доста, доста трудно.

Фактор там е Страхиня - огромен сръбски здравеняк и батко на Никола.

След като Денвър Нъгетс победи Сан Антонио Спърс драматично, със 136:134, социалните мрежи бяха залети с видео на по-възрастния Йокич, който крещи към фен на трибуните.

Нарушенията

В мача Йокич записа 40 точки. Сърбинът застана на линията за изпълнение на наказателни удари 15 пъти (вкара в 13 от тях) и това подразни феновете на "Шпорите".

Те започнаха да освиркват всяко отсъждане на нарушение срещу Йокич, а при поредното един от тях започна да се смее шумно. Не бе предвидил обаче присъствието на страховития Страхиня зад гърба си.

Батко Йокич скочи и започна да крещи! Той настояваше привърженикът да спре да се смее и да си седне на място.

До ескалация на напрежението не се стигна, но със сигурност феновете бяха респектирани.

Миналото

Никола Йокич има двама по-големи братя - Страхиня (роден 1982 г.) и Неманя (роден 1984 г.). И двамата са играли баскетбол, но на доста по-ниско ниво от звездата на НБА.

Скандалите, в които се забъркват обаче, са в пъти повече.

През 2024 г. Страхиня нападна фен по време на мача на Денвър и Лос Анджелис Лейкърс. Стигна се до размяна на ритници и юмруци, а полицията започна разследване. След като никой не подаде оплакване срещу батко Йокич, той бе осъден по видеозапис на 12 месеца условно, но запази възможността да посещава мачове на Никола.

През 2022 г. двамата батковци едва не нахлуха на терена, за да защитават баскетболиста, след като се сдърпа с Девин Букър от Финикс Сънс.

За първи път пък светът разбра за тях след конфликта между Никола и Маркиф Морис. Двамата се сблъскаха грубо на терена, а след това Морис и Маркъс заговориха за бой с братята Йокич.

Преди две години пък сърбите се заяждаха с близо 90-годишния актьор Джак Никълсън, след като Денвър поведе с 3:0 победи в плейофите срещу ЛА Лейкърс.

ММА и присъди

Не се знае много за личния живот на Неманя и Страхиня. Ясно е, че и двамата са се преместили в САЩ, след като брат им бе избран в драфта на НБА през 2014 г. и заигра за Денвър през 2015 г.

Неманя се е занимавал с бойни спортове, но преди години.

Страхиня обаче е добре познат на закона. Освен заради присъдата си от 12 месеца условно за удара срещу фен, той застана пред съда през 2019 г., когато жена го обвини, че я е душил и държал в апартамент против волята ѝ. Той се призна за виновен и получи лека присъда.