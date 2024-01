Глобиха треньора на Везенков с $50 000 (ВИДЕО)

НБА бръкна дълбоко в джоба на Майк Браун. Треньорът на Сакраменто беше глобен с $50 000 заради поведение си по време на мача на "кралете" срещу Милуоки. Везенков и компания загубиха драматично със 142:143 след продължение, но 53-годишният специалист не довърши мача.

Той бе дисквалифициран в началото на заключителната четвърт, когато влезе на паркета и потърси сметка от съдиите. Впоследствие наставникът се появи с лаптоп на пресконференцията след мача с Бъкс.

Браун посочи ситуациите, които според него Кингс са били ощетени.

This is a first. Mike Brown busts out the laptop to show some missed calls. pic.twitter.com/6SXV9YXduH