Христо Стоичков на крака при Везенков! (ВИДЕО)

Кавалерът на "Златната топка" да 1994 г. Христо Стоичков и семейството му гледат на живо мача от Евролигата между Олимпиакос на звездата ни Александър Везенков и Апоел Тел Авив, който се играе в момента в София.

Ицо се поздрави сърдечно с треньор на гранда от Пирея Йоргос Барцокас и седна, заедно със съпругата си Мариана, до пейката на "червено-белите".

В залата и една от дъщерите на Камата - Михаела с нейния любим Мартин Трайков.

Сред зрителите са, разбира се, и някои от най-близките хора на Везенков - баща му Сашо Везенков, както и сестра му Михаела, която пристигна специално от Кипър заедно с племенниците.

Преди първата топка на паркета в столицата Везенков получи специален приз.

По време на загрявката най-добрият български баскетболист и Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. бе награден от Министерството на младежта и спорта за приноса му към развитието на българския спорт на международната сцена и невероятните постижения, които има.

Двубоят е първи за Везенков в София.