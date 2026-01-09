И в НБА се случва: Отложиха мач, залата прокапа

Отложиха мач заради прекален конденз в залата, който прави паркета опасен.
Това не се случва у нас, нито в някоя друга страна, в която арените са стари и непригодни за спортуване.
Изненадата е, че новината идва от НБА!
Чикаго Булс и Маями Хийт трябваше да играят един срещу друг рано тази сутрин, 9 януари във Ветровития град.
На загрявката обаче баскетболистите и от двата тима се оплакаха, че паркетът е прекалено хлъзгав.
Последва час и половина забавяне, а домакините извадиха всички налични мопове и кърпи, за да подсушат, но без успех.
Така се стигна до решението за отлагане.
Преди ден в залата на Булс се игра хокей - Чикаго Блекхоукс срещу Сейнт Луис Блус (7:3).
View this post on Instagram
Смята се, че студената пързалка в комбинация с топлото време е причината за конденза в помещението и влагата по паркета.
Все още не е ясно кога ще се изиграе баскетболния мач между Чикаго Булс и Маями Хийт, тъй като програмата в НБА е доста интензивна.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK