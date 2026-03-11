bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Иран няма за играе на световното по футбол

Доналд Тръмп: Добре дошли са в САЩ

Иран няма за играе на световното по футбол
Reuters

Националният отбор на Иран най-вероятно няма да участва на световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико (11 юни-18 юли).

Спортният министър Ахмад Донямали обясни, че причината е ескалиращият военен конфликт в Близкия изток и напрежението със Съединените щати.

Снимка: БГНЕС

Според него след атаките срещу страната и смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей Иран не може да изпрати отбора си да играе на американска територия. Донямали подчерта, че държавата се намира в тежка криза след поредица от военни действия през последните месеци.

Ирански футболистки са заплашени със смъртно наказание?! (ВИДЕО)

Иран вече си осигури участие на Мондиала и попадна в група с Белгия, Египет и Нова Зеландия, като мачовете трябва да се играят в САЩ.

От ФИФА засега не коментират окончателно ситуацията. Президентът на централата Джани Инфантино обаче разкри, че Доналд Тръмп го е уверил, че иранският отбор е „добре дошъл“.

Снимка: БГНЕС

Правилникът на ФИФА е строг по отношение на отборите, които се оттеглят след класиране. Всяка селекция е длъжна да изиграе всичките си мачове до евентуалното си отпадане. При официален отказ Иран е изправен пред сериозни последствия: минимална санкция в размер на близо 274 000 евро, задължително връщане на всички финансови средства, получени от ФИФА за подготовка на отбора и възстановяване на всички плащания, свързани с участието в надпреварата.

Централата също така ще има право да даде мястото на друга азиатска селекция, като сред възможните варианти се споменава Ирак.

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)
Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!

Йосиф Миладинов пак ще плува за България

Защо звездите ни в тениса отказват на България?

Мадрид кънти: Ето къде да гледате Реал - Сити!

Йосиф Миладинов пак ще плува за България

Защо звездите ни в тениса отказват на България?

Новата американка преди мача с Азербайджан: Готова съм да дам сърцето си (ВИДЕО)

Лука Дончич - от върха в НБА до съдебна драма за попечителство

