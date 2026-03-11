Защо звездите ни в тениса отказват на България?

Капитанът на националния отбор на България по тенис- Магдалена Малеева, обяви селекцията на страната за участието на тима в неофициалното световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Легендата на българския тенис обаче не скри разочарованието си от отсъствието на някои от водещите ни състезателки.

Най-голямото огорчение за Малеева е поредният отказ на първата ни ракета Виктория Томова, която отново няма да облече националната фланелка. Липсата на Лия Каратанчева също е сериозен удар за отбора, тъй като младата тенисистка е избрала да се съсредоточи върху турнирите, които могат да ѝ донесат точки за участие на "Ролан Гарос".

Въпреки това българският тим ще разчита на млад и амбициозен състав. В него попадат Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева. България ще се състезава във Втора група на Евро-африканската зона, а турнирът ще се проведе между 6 и 12 април в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

Малеева разкри, че до последно е водена активна комуникация с част от състезателките, но някои от тях са отказали участие в последния момент. Причината е късното обявяване на мястото на турнира, което е затруднило планирането на програмата им.

„Томова отказа още в началото да играе за България. Разочарованието ми е голямо. Това, че имат да защитават точки за мен не е оправдание да не играят. Лия е страхотно момиче и си прекарахме страхотни 2 години, въпреки че не се изкачихме. Единствено, което мога да направя е да приема решението им.

Снимка: Reuters

От треньорския щаб обясниха, че стратегията е насочена към изграждане на млад и перспективен отбор. Средната възраст на състезателките в състава е малко над 20 години, като основната цел е колективът постепенно да се сплотява и да надгражда в следващите години.