Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!

Настъпи големият ден за българския баскетбол! В Пловдив започват ключовите квалификации по пътя към ЕвроБаскет 2027.

Днес от 19:00 ч. момичетата на Таня Гатева приемат Азербайджан. Двубоят може да гледате пряко в онлайн платформата VOYO.BG.

Националният ни отбор е в оптимален състав и с пълен актив след първите три мача. В Пловдив "лъвиците" ще приемат Азербайджан и Украйна (11 и 14 март), а на 17 март гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, а срещу Азербайджан България записа историческите 141 точки.

Водени от капитана Борислава Христова, националките постигнаха три поредни победи – срещу Украйна (80:60), Грузия (66:62) и Азербайджан. Голямата цел е първо класиране за ЕвроБаскет от 1993 г. насам.

Ако запазят първото място, "лъвиците" ще имат по-добра позиция за по-лека група във втория етап.

Президентът на БФБ Георги Глушков заяви, че решителните мачове ще бъдат срещу Украйна и Черна гора и призова феновете да подкрепят отбора в залата.

На VOYO.BG ще намерите и епизодите от поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на женския ни национален отбор.