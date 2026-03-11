bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

НА ЖИВО: България - Азербайджан по пътя към ЕвроБаскет

Следете с нас двубоя, който може да гледате и на VOYO.BG

fiba.basketball

Мачът започва в 19:00 ч.

ПРЕВЮ

Настъпи големият ден за българския баскетбол! В Пловдив започват ключовите квалификации по пътя към ЕвроБаскет 2027.

Днес от 19:00 ч. момичетата на Таня Гатева приемат Азербайджан. Двубоя може да гледате пряко и на онлайн платформата VOYO.BG.

Снимка: fiba.basketball

Националният ни отбор е в оптимален състав и с пълен актив след първите три мача. В Пловдив "лъвиците" ще приемат Азербайджан и Украйна (11 и 14 март), а на 17 март гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, а срещу Азербайджан България записа историческите 141 точки.

Водени от капитана Борислава Христова, националките постигнаха три поредни победи – срещу Украйна (80:60), Грузия (66:62) и Азербайджан. Голямата цел е първо класиране за ЕвроБаскет от 1993 г. насам.

Снимка: fiba.basketball

Ако запазят първото място, "лъвиците" ще имат по-добра позиция за по-лека група във втория етап.

Президентът на БФБ Георги Глушков заяви, че решителните мачове ще бъдат срещу Украйна и Черна гора и призова феновете да подкрепят отбора в залата.

На VOYO.BG ще намерите и епизодите от поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на женския ни национален отбор.

Новата американка преди мача с Азербайджан: Готова съм да дам сърцето си (ВИДЕО)
Тагове:

България евробаскет пряко квалификации азербайджан на живо voyo.bg Борислава Христова 2027 таню гатева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Иран няма за играе на световното по футбол

Иран няма за играе на световното по футбол
Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!

Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!
Йосиф Миладинов пак ще плува за България

Йосиф Миладинов пак ще плува за България
Защо звездите ни в тениса отказват на България?

Защо звездите ни в тениса отказват на България?
Мадрид кънти: Ето къде да гледате Реал - Сити!

Мадрид кънти: Ето къде да гледате Реал - Сити!

Последни новини

Бербатов показа 18-те въпроса към спортните федерации

Бербатов показа 18-те въпроса към спортните федерации
Иран няма за играе на световното по футбол

Иран няма за играе на световното по футбол
Йосиф Миладинов пак ще плува за България

Йосиф Миладинов пак ще плува за България
Защо звездите ни в тениса отказват на България?

Защо звездите ни в тениса отказват на България?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV