Йосиф Миладинов пак ще плува за България

Световната федерация по плувни спортове World Aquatics е дала разрешение на Йосиф Миладинов да започне процедура за пълно възстановяване на състезателните си права. Това може да стане, считано от 22 февруари 2026 г., съобщиха от Българска федерация по плувни спортове.

Снимка: Lap.bg

Плувецът, който спечели сребърен медал на Евро 2020 и има две титли от европейски шампионати за юноши, обяви през май 2025 г., че прекратява кариерата си. По-малко от година след това обаче той решава отново да се върне към професионалното плуване.

В писмо, изпратено до президента на федерацията Георги Аврамчев, от World Aquatics обясняват какви стъпки трябва да изпълни Миладинов, за да може отново да се състезава за националния отбор на България. Според правилата на организацията правата на олимпийския финалист на 100 метра бътерфлай ще бъдат възстановени след шестмесечен период на изчакване съгласно правилника за допинг контрол.

До изтичането на този срок — 22 август — Миладинов ще се подготвя индивидуално. Тренировъчният му процес ще бъде съгласуван с главния треньор на националните отбори Кристиян Минковски и с Българската федерация по плувни спортове.

От ръководството на федерацията заявиха, че приветстват решението на Миладинов да се завърне в спорта и изразиха пълната си подкрепа към европейския шампион.