Мадрид кънти: Ето къде да гледате Реал - Сити!

След невероятните мачове вчера, днес отново е време да заситим апетита си с нова порция Шампионска лига в ефира на bTV Media Group. Ето и кои интригуващи сблъсъци може да гледате само и единствено в нашите канали:

Реал Мадрид - Манчестър Сити (22:00, bTV Action, VOYO.BG)

В последните години този сблъсък се настани удобно във вечерите на Шампионската лига. Съвсем спокойно можем да кажем, че каквото и да се случи в този мач, няма да ни изненада. Свикнали сме да виждаме и двата отбора да побеждават и да отстраняват другия.

Сега обаче Алваро Арбелоа няма да може да разчита на своя голмайстор Килиан Мбапе, но пък на резервната скамейка има достоен заместник на французина в лицето на Гонсало Гарсия. Пеп Гуардиола пък извади Арлинг Холанд от състава за мача с Нюкасъл през уикенда, за да може да запази норвежеца свеж да предстоящия двубой.

Двата отбора вече се срещнаха веднъж през този сезон - в груповата фаза, където всичко се разигра през първото полувреме. Манчестър Сити победи с 2:1 и сега Реал Мадрид ще иска реванш. Мачът отново е на "Сантяго Бернабеу".

Гледайте мегасблъсъка на осминафиналите межд два от най-добрите отбора в света от 22:00 ч. пряко по bTV Action и на дигиталната платформа VOYO.BG.

Байер Леверкузен - Арсенал (19:45, bTV Action, VOYO.BG)

След тежки два мача срещу Олимпиакос на плейофите Байер Леверкузен се класира за осминафиналите в Шампионската лига. "Аспирините" ще се изправят срещу Арсенал - отбор, който не са срещали от сезон 2001/02. Тогава в груповата фаза първия мач завършва 1:1 в Германия, а на "Емирейтс" "артилеристите" побеждават с 4:1.

Отборът на Микел Артета бе безгрешен в груповата фаза и се класира директно за осминафиналите с пълен точков актив и с едва 4 допуснати гола. Защитната игра на Арсенал донесе множество критики от феновете на другите отбори, но никой не отрича факта, че е ефективна и именно затова сега "топчиите" се намират на върха във Висшата лига и имат сериозни шансове на триумфират и в Шампионската лига.

Гледайте ранния сблъсък между Байер Леверкузен и Арсенал от 19:45 ч. пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG със специалния коментар на Георги Попвасилев.

Бодьо Глимт - Спортинг Лисабон (22:00, RING, VOYO.BG)

Две от изненадите на сезона се срещат на осминафиналите в Шампионската лига. Симпатичния отбор на Бодьо, който си спечели много фенове по света, побеждавайки последователно Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер, сега има ново предизвикателство пред себе си - Спортинг Лисабон.

Португалският шампион, изненадващо или не, намери място сред най-добрите 8 в основната фаза на Шампионската лига, изпреварвайки отбори като Реал Мадрид, ПСЖ и Интер, които бяха принудени да играят плейофи. Безспорно можем да кажем, че този мач може да ни предложи поредица от изненадващи моменти.

Може да гледате мача от 22:00 ч. пряко по RING и на онлайн платформата VOYO.BG.

ПСЖ - Челси (22:00, VOYO.BG)

За първи път от 10 години ПСЖ и Челси се срещат в Шампионската лига. През 2016 г. парижани отстраняват лондончани на осминафиналите след две победи с по 2:1. Оттогава досега двата отбора са играли само веднъж в официален мач. Това се случи през лятото и то на финала на световното клубно първенство.

ПСЖ, който е актуалния носител на трофея от Шампионската лига, загуби от Челси, който тъкмо бе спечелил Лигата на конференциите. Тогава обаче мениджър на "сините" беше Енцо Мареска, който се раздели с клуба в началото на тази година заради неразбирателство със собствениците.

Също така интересното е, че тези два отбора само веднъж в историята са се срещали в груповата фаза и то преди 20 години.

Гледайте ПСЖ - Челси ексклузивно на VOYO.BG от 22:00 ч.

