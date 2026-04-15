"Истински сърбин": Защо отвъд Калотина си "присвоиха" български национал?

Българският баскетболен национал Коди Милър-Макинтайър бе обявен за... Истински сърбин!

Роденият в Северна Каролина пойнт гард играе от 2024 г. за Цървена звезда и е любимец на феновете.

А на Великден за пореден път ги зарадва с поведението си.

Истински сърбин

Коди бе гост на семейството на един от членовете на Съвета на директорите на клуба си Живорад Васич. Той публикува снимка от събирането и именно заради нея феновете го нарекоха на шега "Истински сърбин".

Ali Cody brat, koji bleji kod Žileta na porodičnom ručku! #kkcz pic.twitter.com/4k2EftVC0A — Nisam insajder (@NisamInsajder) April 12, 2026

Причината е, че Коди си е полегнал на фотьойла с питие, на масата има яйца, до него стар касетофон.

"Коди, който се е излегнал при Жиле на семеен обяд", радва му се потребител на социалните мрежи.

Български паспорт

През януари 2023 г. Коди Милър-Макинтайър получи българско гражданство и от тогава играе за "лъвовете".

Снимка: FIVB

В Цървена звезда пък пасна перфектно, като през настоящия сезон има средно по 12,6 точки, 7,5 асистенции и 4,5 борби на мач в Евролигата.

В края на 2025 г. феновете се радваха на избора му за литература. Той се похвали, че чете "Мостът на Дрина" на Иво Андрич - една от класическите книги в балканската литература.