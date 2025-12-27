Роден национал зарадва Сърбия с литературния си избор (СНИМКА)

В дните около Коледа, дори спортистите с тежка програма намират време за разпускане.

Звездата на баскетболния Цървена звезда и българския национален отбор Коди Милър-Макинтайър запълва дните, които не са без мачове, защото клубният му тим играе, освен в Евролигата, и в Адриатическата лига, с литература.

В социалните мрежи той се похвали, че се е заел да чете един от най-важните романи на Балканите - "Мостът на Дрина" на Иво Андрич.

Нобелова награда

Сръбските медии веднага забелязаха снимката. В западната ни съседка бяха въодушевени от избора на родения в Северна Каролина баскетболист, който има българско гражданство от 2023 г. и от тогава често получава повиквателни за националния тим.

Снимка: Instagram

Макинтайър е част от Цървена звезда от 2024 г. и явно в Сърбия му харесва, след като е решил да се запознае с културата.

"Мостът на Дрина" е исторически роман, издаден за първи път през 1945 г., като основен "герой" в него е мостът във Вишеград, в момента в пределите на Босна и Херцеговина.

През 1961 г., именно заради този роман, Иво Андрич получава Нобелова награда за литература. Той е първият балкански писател, удостоен с важната награда.

Коди и баскетболът

Американецът с български паспорт е един от важните баскетболисти в състава на Цървена звезда.

През настоящия сезон той има 18 мача за тима в Евролигата - 10 победи и 8 загуби.

Снимка: FIVB

Активът му е средно 14,4 точки, 6,4 асистенции и 4 борби на мач.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK