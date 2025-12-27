bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Роден национал зарадва Сърбия с литературния си избор (СНИМКА)

Ориентирал се е към балканска класика

В дните около Коледа, дори спортистите с тежка програма намират време за разпускане. 

Звездата на баскетболния Цървена звезда и българския национален отбор Коди Милър-Макинтайър запълва дните, които не са без мачове, защото клубният му тим играе, освен в Евролигата, и в Адриатическата лига, с литература. 

В социалните мрежи той се похвали, че се е заел да чете един от най-важните романи на Балканите - "Мостът на Дрина" на Иво Андрич. 

Нобелова награда

Сръбските медии веднага забелязаха снимката. В западната ни съседка бяха въодушевени от избора на родения в Северна Каролина баскетболист, който има българско гражданство от 2023 г. и от тогава често получава повиквателни за националния тим. 

Макинтайър е част от Цървена звезда от 2024 г. и явно в Сърбия му харесва, след като е решил да се запознае с културата. 

"Мостът на Дрина" е исторически роман, издаден за първи път през 1945 г., като основен "герой" в него е мостът във Вишеград, в момента в пределите на Босна и Херцеговина. 

През 1961 г., именно заради този роман, Иво Андрич получава Нобелова награда за литература. Той е първият балкански писател, удостоен с важната награда. 

Коди и баскетболът

Американецът с български паспорт е един от важните баскетболисти в състава на Цървена звезда

През настоящия сезон той има 18 мача за тима в Евролигата - 10 победи и 8 загуби. 

Активът му е средно 14,4 точки, 6,4 асистенции и 4 борби на мач.

