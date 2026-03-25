Баскетбол

Лука Дончич бори бившата с... Кралицата на развода!

На карта са деца, издръжка и дело за милиони

Звездата на НБА и Лос Анджелис Лейкър Лука Дончич със сигурност е на върха на кариерата си и това си личи от резултатите. Само ще ви припомним точките му в последните мачове - 32 срещу Детройт, 33 срещу Орландо, 60 срещу Маями Хийт, 40 срещу Хюстън... 

На този фон обаче личният живот на словенеца е... пълна каша. 

Той се раздели с дългогодишната си половинка и майка на двете му дъщери Анамария, а съвсем скоро двамата ще влязат в съда. И се очаква делото да е толкова грандиозно и сложно, че Лука е назначил за свой адвокат Кралицата на развода - Лаура Васер. 

Коя е тя?

Адвокат по наследство, родената в Лос Анджелис Васер се смята за страшилище в съдебната зала. Тя е защитавала интересите на Ким Кардашиян, Бритни Спиърс, д-р Дре, Анджелина Джоли, Дженифър Гарнър, Райън Рейнолдс и Джони Деп в делото му срещу Амбър Хърд.

 
 
 
Самата Васер се е омъжвала само веднъж и то за кратко, а двете ѝ деца са от връзки без брак. 

Това не пречи на адвокатката да си подбира клиентелата така, че да направи репутация в Холивуд. 

Какво иска Анамария?

За развода на Дончич, определено ще му трябва добра юридическа подкрепа. 

Анамария и баскетболистът имат две дъщери - Габриела и Оливия. Смята се, че двамата са разделени от времето преди втората им наследница да се роди през декември 2025 г. Слуховете гласят, че Дончич е изневерявал на половинката си. 

След раздялата двамата поискаха пълно попечителство над децата. Анамария е поискала и издръжка в размер на рекордните 300 000 долара на месец! Това са приблизително 10% от месечния доход на словенския баскетболист.

Другите проблеми

Дончич твърди, че в момента дъщерите му са изведени от САЩ и са в Словения. Той вече е поискал от съда в европейската страна да задължи майката да му осигури контакт с тях.

"Словения е подходящата зона за разрешаване на този спор... Това е ясен опит да се търси най-благоприятното място и да се възползва от щедрите плащания за издръжка на деца, с които Калифорния е известна. Анамария е задържала децата от Лука, което го е принудило да заведе иск по семейно право в Словения през февруари 2026 г.", казва адвокатката на баскетболиста. 

Именно мястото, на което ще се гледа делото, ще е ключово за издръжката. Дончич настоява съдът в Словения да я определи, тъй като бившата му половинка живее там. Анамария пък търси за съдействие съдът в Калифорния, за да може да се възползва от тези 10% от дохода на бащата. 

