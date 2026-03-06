bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вижте кога ще бъде награден Футболист на годината на България!

За 65-и път ще бъдат раздадени награди на най-заслужилите в родния футбол

Lap.bg

2025 г. може да не е най-силната в историята на българския футбол, но традицията повелява и за изминалите 12 месеца да бъдат раздадени награди. 

В последните години класацията Футболист номер 1 на България предизвиква повече негативни реакции, а не вълнение. 

Но пък винаги остава въпросът кой ще вземе статуетката?

Кога?

Най-добрите за 2025 г. ще бъдат наградени на церемония в София на 22 март. 

Началото е в 19:00 ч. 

На церемонията ще бъдат наградени най-добрият футболист за 2025 г., най-добрият треньор за 2025 г. 

Снимка: Lap.bg

Ще бъдат наградени и най-добрите по постове в родното първенство, както и най-добър чужденец, най-прогресиращ млад футболист

За десета година ще бъде връчен и призът "Лъвско сърце - Трифон Иванов" за вдъхновяващо и спортсменско поведение. 

Няма как да минем и без награди за най-добра при дамите и номер 1 футболист и треньор в минифутбола

Отличените

Класацията, в която гласуват журналисти спрямо предоставените квоти, се провежда от 1931 г. у нас с кратки прекъсвания.

Снимка: Lap.bg

Последните 4 години най-престижната статуетка у нас взима нападателят на ПАОК Кирил Десподов, който всъщност има 5 награди за Номер 1 в България. Той е сред фаворитите и тази година. 

Най-много победи в класацията има Димитър Бербатов - 7. Христо Стоичков и Десподов имат по 5. 

 
Тагове:

награда церемония футболист на годината кирил десподов

