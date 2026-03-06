Малена Замфирова е в болница на монахини, лекували чумата!

Стискаме силно палци на Малена Замфирова да преодолее тежкия момент и да се възстанови след операцията, която ще ѝ бъде извършена в една от най-добрите болници в Европа. 16-годишната талантлива сноубордистка пострада тежко при сблъсък със скиор в Чехия, където вече ѝ бяха направени няколко стабилизиращи операции.

Предвид че Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, близките ѝ решиха лечението ѝ да продължи в една от най-добрите европейски клиники, занимаващи се с такъв тип травми - Болница „Сестрите на Света Елизабет“ в Грац, Австрия.

Още днес, 6 март, тя ще бъде оперирана и поверена на грижите на... монахини.

Да, правилно прочетохте! Болницата, в която е българската сноубордистка, е в манастир. И е основана през 1690 г.! От сестри от един от най-големите ордени на католическата църква, грижили се за болните от чума. И до днес начело на болницата е духовно лице - монахиня от същия орден.

Начало с 6 болнични легла

Инициативата за организиране на нещо като болница в Грац идва от местната благородничка Мария Терезия - родена в Грац като принцеса на Лихтенщайн и съпруга на шотландския благородник граф Якоб фон Лесли.

Тя прекарва част от детството си в Аахен, като е пряк свидетел на начина, по който сестрите от ордена се грижат за болните от чума. Въпреки че съпругът ѝ не е съгласен в Грац да бъде отворено такъв вид лечебно заведение, с настоятелството на местните благороднички се застъпват за Мария Терезия, особено след като чумата убива над 3500 човека в Грац.

Първите три сестри от Ордена на Света Елизабета пристигат в града през 1690 г., предвождани от сестра Йозефа де Рупе.

Актът за основаване на своеобразен манастир-болница е одобрен от император Леополд I, а новият съпруг на Мария Терезия - граф Балтазар фон Вагенсперг купува сградата, в която болницата се помещава и до днес заедно с манастира - в близост до река Мура.

Първоначално болничното отделение се състои от 6 легла и помещение за аптека. През годините болницата се разраства, като през 1925 г. е прибавена и хирургия.

Само 13 години по-късно манастирът е конфискуван от хитлеровата власт и монахините напускат града. В изоставената сграда е създадена военна болница, а църквата е използвана като аптека на Вермахта.

След 1945 г. започва реконструкцията ѝ, а болницата официално работи отново от септември 1946 г. През годините се провеждат редица ремонти, за да може заведението да функционира с най-модерната апаратура и да е удобно за пациентите.

И до днес обаче традицията се спазва и начело е сестра от ордена. В случая - сестра Бонавентура Холцман. Тя работи в тандем с д-р Кристиан Лагер.

Специалисти

В момента болница „Сестрите на Света Елизабет" разполага с модерна база и добри лекари в няколко направления - обща медицина, неврология, вътрешни болести, радиология, психология и психиатрия.

В сградата, която продължава да е част от манастирския комплекс, има изключително добра клиника за рехабилитация след травми, както и дом за възрастни хора.

В такива ръце оставяме Малена и вярваме, че те ще направят всичко възможно, за да може тя да се възстанови и отново да е на пистата, където да продължи да изумява света!