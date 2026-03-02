НА ЖИВО: Армения - България по пътя към ЕвроБаскет

Трета четвъртина

България имаше аванс при 25:24, след което Армения обърна за 28:25. Стигна се до равенство, като двубоят продължи да бъде оспорван. В края тимът ни овладя инициативата, но тройка на арменците им спечели частта и стопи разликата до 36:35 за България. Последваха 3 точки за "лъвовете", които фиксираха 39:35 на полувремето.

Втора четвъртина

Двубоят започна с точна стрелба за 2 точки на Йордан Минчев. Съперникът изравни, но "лъвовете" излязоха отново напред чрез Павлин Иванов. Стигна се до равенство и при 12:12, преди домакините да дръпнат с 14:12. "Трикольорите" все пак осъществиха обрат и затвориха началния период с 22:17.

Първа четвъртина

ПРЕВЮ

Националният отбор по баскетбол за мъже на България е изправен пред ново предизвикателство днес, 2 март!

Ден преди Националния празник, "лъвовете" на селекционера Любомир Минчев, ще играят срещу Армения в трета среща от първата фаза на квалификациите за европейското първенство в Естония, Гърция, Словения и Испания през 2029 г.

Срещата ще бъде излъчена пряко в каналите и платформите на bTV Media Group.

Кога?

Мачът е в Ереван и ще започне в 18:15 ч. българско време.

Срещата може да гледате пряко по RING и на платформата VOYO.BG.

На сайта ни btvsport.bg ще следим развоя на мача и първи ще научите развръзката.

Без право на грешка

Мачът с Армения ще е трети за тима ни в групата.

Срещу този съперник имаме една победа в Ботевград през ноември 2025 г. Тогава "лъвовете" победиха с 98:88.

Този път обаче срещата идва след грешната стъпка в Норвегия. Родните баскетболисти загубиха изненадващо с 67:76, като това ги поставя в позиция за задължителна победа.

Армения има една загуба от Норвегия с 62:74.

Селекционерът Любомир Минчев няма да може да разчита на контузения и този път. В срещата с Норвегия травма получи и Дий Бост.

След мача с Армения предстои пауза за националите, като следващите решителни мачове в групата са чак през юли.

След мача с Армения предстои пауза за националите, като следващите решителни мачове в групата са чак през юли.