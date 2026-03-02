"Госпожо, волейболна легенда, ще дойдете ли с нас на бала?" (ВИДЕО)

Огромна изненада преживя бившият капитан на женския волейболен Марица Ани Радичева.

Нейните ученици я трогнаха до сълзи по време на мача на пловдивския тим срещу ЦСКА. А тя нямаше как да им каже "Не!".

Дори силно извика "Да!".

Поканата

След първия гейм на мача между Марица и ЦСКА (3:0), в залата в Пловдив нахлуха 12 "В" клас от Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов".

Те застанаха пред трибуните и разпънаха огромен транспарант с текст:

"Госпожо Радичева,

Каним Ви да бъдете част от нашия най-важния "финален мач", защото без Вас нашият отбор няма да е пълен!"

Бившата волейболистка не сдържа сълзите си от радост и бързо изтича при учениците, за да приеме предложението и да ги прегърне.

View this post on Instagram A post shared by Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza)

Коя е Ани Радичева?

Бившата посрещачка е със статут на легенда в пловдивския тим.

Тя бе капитан на тима при първата спечелена титла на тима - през 2015 г.

Радичева е играла още в Левски и италианските Верона и Сан Вито.

След края на активната си кариера, тя работи като учител по физическо възпитание в Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов" в Пловдив.