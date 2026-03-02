bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Децата ми научиха за смъртта на баща си от телевизията"

Той изпълни мечтата си, разказа вдовицата на починалия лекар на Барселона Карлес Миняро

"Децата ми научиха за смъртта на баща си от телевизията"

Точно преди година испанският футбол и най-вече Барселона потъна в скръб. Изненадващо, от този свят си отиде лекарят на мъжкия тим на каталунците Карлес Миняро. 

Той си отиде от този свят само на 40 години и минути преди мача на Барса с Осасуна, който впоследствие бе отложен. 

Година по-късно вдовицата му Мар намери сили да разкаже за най-тежкия ден в живота си. И в този на децата си, които научили за кончината на баща си от... телевизията. 

Обаждането от Лапорта

Мар разкри пред  „El suplement“ - предаване на радио "Каталуния", че официалното обаждане за смъртта на съпруга ѝ е дошло лично от президента на клуба Жоан Лапорта.

"Той ми се обади и потвърди, че вече е изтекло в пресата, че Карлес е починал, и че се чувства ужасно, че трябва да ми го каже по този начин, но че трябва да знам. Обадих се на майката на Карлес, за да ѝ кажа, а след това се обадих вкъщи и зет ми ми каза: „Не се тревожи, те вече са чули...“ Беше малко неприятно. Децата ми разбраха за смъртта на баща си по телевизията. Нито те, нито аз бяхме подготвени", сподели Лапорта. 

Преди да се отправи към стадиона, Миняро не се чувствал добре и останал в хотела. Тогава съпругата му го посетила. 

"Колега лекар на Карлес ми се обади и ми каза, че не се чувства добре, че е в хотела и ме попита дали мога да дойда. Бях изненадана, че не отива в болница, затова казах на сестра ми да дойде с мен, защото ми се стори много странно. Успях да го видя и мисля, че това ми се отрази добре, защото го видях в петък, успях да го целуна, да се сбогувам. После, в събота, като го видях да лежи мъртъв, мисля, че съзнанието ми ме накара да осъзная, че наистина се е случило, защото иначе си мислиш, че е шега. Видях го, примирих се с това и това беше всичко", казва тя след година без любимия си. 

Мечтата

Въпреки че се почувствал зле, Миняро решил да не пропуска мача с Осасуна

"Това беше неговата мечта, той наистина я осъществи. Може би не е живял дълго, но може да каже, че е постигнал максимума, на който е бил способен. Мисля, че ако му кажат какво се е случило и го попитат дали може да направи всичко отново, той би го направил, защото изключително много се е наслаждавал на времето си с този отбор.", сподели вдовицата. 

Мар е категорична, че всеки скърби по свои начин за най-бликите си, а тя приема загубата с помощта на групова терапия и много писане. 

"Обяснявам всичко, което ми се е случило, например по Коледа какво съм правила, че съм приготвила подаръците, което той обикновено е правил, че са отишли ​​да видят лелите му. Обяснявам му го и му изпращам съобщения, които той не получава“

барселона семейство лекар вдовица жоан лапорта починал Карлес Миняро

