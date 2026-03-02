Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

Десетки фенове на ЦСКА и приятели на Георги Велинов поднесоха цветя пред централния вход на стадион "Българска армия".

Сред първите беше един от синовете му – Мартин, който беше довел и своя внук, носещ името… Георги Велинов.

Най-трогателният момент дойде, когато 3-годишното дете инстинктивно докосна точно вратарските ръкавици на портрета на дядо си, загатвайки, че под рамките на "червената" врата един ден може отново да има човек с името Георги Велинов.

Великият вратар загуби битката с онкологично заболяване на челюстта. Той ни напусна на 68-годишна възраст, два месеца след своя близък приятел - треньор №1 на XX-и век - Димитър Пенев.

Джони, както всички го познават, играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978 до 1987 и от 1991 до 1993 г., като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири.

За 11 сезона в ЦСКА Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България. През 1981 г. е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в Купата на европейските шампиони с Байерн Мюнхен през 1982 г. Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол.

"Армията" - вторият му дом

"Армията" е светиня! Първият ми мач тук беше през 1978 г. Като влязох за първи път – гледах само едни светила на снимки. Крум Милев, Стефан Божков, ще забравя някого... Сърцето ми се беше стегнало, свито. Знам къде отивам. Знам какво ме чака, но наистина успяхме." сподели през 2024 г. Велинов в интервю за bTV при завръщането си на "червения" стадион.

"Уникален стадион, любимият стадион. Животът ми е минал тук. Очаквам другата половина от живота да мине на още по-хубав", каза тогава 6-кратният шампион на България.

"От стадиона си взех един фотьойл от ложата. И го оставих на внука ми, да седи той на него. Да види къде е седял дядо му"

Най-трудно се е разделил с гредата на "Българска армия": "Това ми беше любимото ми място. Имах един трик – да си пипам гредата непрекъснато."

С ЦСКА Велинов печели титлата на България през 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 и 1992 г., както и Купата на страната през 1981, 1983, 1985 и 1987 г.

Благодарение на отличните си изяви на вратата е привлечен в португалския Брага, където играе от 1987 до 1988 г., а след това носи екипите на Академика Лисабон (1988–1989) и Елваш (1989–1990).

Завръща се в ЦСКА през 1991 г. и остава 2 години в тима, добавяйки още една титла в богатата си кариера, като мачовете, които изиграва за "червените" за първенство набъбват на 257.