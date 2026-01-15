„Най-лошата година в живота ми“ – спомен за Маргарита Щъркелова

Българският баскетбол загуби преди година една от своите най-ярки фигури. На 73-годишна възраст през 2025 г. ни напусна бившата националка Маргарита Щъркелова.

Съпруга на волейболното величие - Стоян Стоев и майка на друго голямо име - Мартин Стоев. „Една година без майка – най-лошият ден в живота ми, най-лошата година. Често я сънувам в детските си години, много ни липсва на всички ни. Почивай в мир, МАМО“, написа Мартин на страницата си във Facebook.

Щъркелова остави трайна следа в историята на българския женски баскетбол. Родена на 5 юли 1951 година в София, тя започва състезателната си кариера още като тийнейджърка в Локомотив София, където остава от 1963 до 1976 г. През този период печели шампионската титла на България (1967), вицешампионската титла (1971) и шест бронзови медала. Четирикратно е носителка на Купата на България.

С националния отбор тя става балканска шампионка през 1969, 1970, 1972, 1973, 1974 и 1975 г. Има участия на четири европейски първенства - 1970 година (4-то място), 1972 г. (сребърен медал), 1974 г. (5-о място) и 1976 г. (бронзов медал). Взима участие и на олимпийските игри в Монреал'76, на които женският тим на България достига до бронзовите медали.

След края на активната си кариера, Щъркелова продължава да предава опита си като треньорка в Италия – първо в Латина (1984–1987), а след това във ФК Ла Канестро Рим, където е и играещ треньор на женския отбор.

