Кръвта, вода не става. И баскетболните гени са велико нещо. На 17 и 18 януари в залата на училище „Свети Георги“ в София, легендата Пини Гершон ще проведе камп с талантливи момчета, родени през 2008 и 2009 г.

От тях ще се селектира ядрото на юношеския национален отбор до 18-годишна възраст, на който му предстои тежко изпитание през лятото – участие на Европейско първенство в Дивизия А на ФИБА в Трентино.

В списъка с 20-те повикани таланти за кампа на Директора „Развитие“ към Българска федерация баскетбол вече се открояват имена на играчи, които са сред най-добрите в своята възраст на клубно ниво у нас и са си извоювали статута на лидери в своите отбори. Кампът е на 17 и 18 януари в залата на „Свети Георги“ в София.

Когато баба е носител на европейската купа "Ронкети"

Един от тях, на когото Пини е спрял поглед, е Кирил Димитров от БУБА. Кирил е внук на носителката на купа „Лиляна Ронкети“ с Левски Спартак Валентина Ножарова. Баба му носи „синия“ екип години наред, печели титли и купи в България, но връх в нейната кариера остава 1978 г. Тогава, в Хасково, Левски Спартак, воден от Станислав Бояджиев, побеждава драматично Слован Братислава с 50:49. Ножарова е сред легендите на тима, които вдигат трофея. И двамата родители на Кирил също са играли баскетбол, а по неговите стъпки върви и брат му Сава.

В разширения състав на 18-годишните, с който Гершон ще работи за трети път от ноември насам, подата и други „баскетболни бебета“. Е, някои от тях са имали и друг избор. И да изберат спорта на майка им – волейболът.

Между волейбола и баскетбола

Като например Михаил Минчев от ЦСКА. С тази фамилия Михаил е ясно, че няма как да не е характер и да няма силен баскетболен ген. Той е син на един от най-добрите баскетболисти на България в периода 1995-2005 г. – Любомир Минчев. Бащата на Мишо е и национален селекционер на мъжкия тим на България в момента. Майка му обаче е дългогодишен капитан на женския национален отбор по волейбол и ЦСКА, от години и треньор в „червения“ клуб - Юлия Иванова.

Пини Гершон ще работи за втори път и с Кирил Димитров, и с Михаил Минчев, които попаднаха в списъка му с повикани за коледния камп в зала „Триадица“, но пропуснаха първия камп в Ботевград през ноември, заради ангажименти към клубните си отбори БУБА и ЦСКА. За трети път под зоркия поглед на легендарния израелски специалист ще се бори за своето място в националния отбор и още един баскетболен наследник – Дарио Тодоров от Спартак Плевен.

По стъпките на татко

Дарио е син на дългогодишния капитан и център на Спартак Плевен, а след това и дългогодишен треньор на Спартак – Тодор Тодоров. Сред момчетата, на които е изпратена повиквателна е и Александър Кошанин – той е син на някогашния сръбски център на ЦСКА Горан Кошанин и бившата баскетболистка на Левски Павлина Панталеева. Семейството живее в Сърбия, където Александър тренира и играе. Досега, ангажименти към клубния му отбор не са му позволявали да се присъедини към националния отбор на лагер, надеждите са, че този път това ще се случи.

Единственото момче сред повиканите на кампа на Пини Гершон на 17 и 18 януари и на Българска федерация баскетбол, което в момента играе в чужбина, е Петър Симеонов. Гардът защитава цветовете на гръцкия Арис Солун. Той се присъединява към клуба не легендарния Никос Галис през лятото на 2023 г., където отива от школата на Балкан Ботевград.

Припомняме, че в Арис Солун много ярка следа остави не кой да е, а Александър Везенков. Везенков тръгна към върховете на европейския баскетбол именно от школата на Арис.

Ето и всички повикани за кампа на 17 и 18 януари юноши до 18-годишна възраст:

Лазар Петров (27.02.2009 г.) – капитан на БУБА

Кирил Димитров (14.06.2009 г.) - БУБА

Кристиян Занов (7.02.2009 г.) - БУБА

Кристиян Каменски (2.06.2008 г.) - ЦСКА

Борис Гидов (15.05.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Колев (5.04.2008 г.) - ЦСКА

Георги Димов (2.04.2009 г.) - ЦСКА

Боян Кьосев (14.01.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Марчев (28.07.2009 г.) - ЦСКА

Михаил Минчев (24.04.2009 г.) - ЦСКА

Андрей Михайлов (23.07.2008 г.) – Миньор Перник

Руслан Богомилов (31.05.2009 г.) – Миньор Перник

Иво Валентинов (7.05.2009 г.) – Миньор Перник

Дарио Тодоров (18.08.2008 г.) – Спартак Плевен

Марк Воденичарски (4.01.2008 г.) - Балкан

Цветомир Миков (17.04.2008 г.) - Балкан

Рафаел Георгиев (8.10.2009 г.) - Балкан

Мартин Минчев (26.09.2008 г.) – Чардафон Габрово

Александър Кошанин (26.07.2008 г.) – Сърбия

Петър Симеонов (17.03.2008 г.)

Ето я и пълната програма на кампа на 17 и 18 януари:

Събота, 17 януари 2026 г.

10:00 – 12:00 часа

17:00 – 19:00 часа

Неделя, 18 януари 2026 г.

9:00 – 11:00 часа

15:30 – 17:30 часа

„Събираме юношите, от които ще правим селекция за юношеския национален отбор за трети път след камповете в Ботевград през ноември и в зала „Триадица“ в края на декември. Вече имам представа за повечето от тях, досега отсъстваха няколко момчета поради контузии и се надявам този път всички да са здрави, защото ни очаква интензивна работа. Очаквам с нетърпение и Веско Веселинов, който е техен старши треньор, за да седнем и да говорим и да проведем качествена подготовка“, споделя Пини Гершон.

Селекционер на юношеския национален отбор до 18-годишна възраст е Веселин Веселинов, който ще води тренировките на кампа в „Свети Георги“, съвместно със своя бивш селекционер в мъжкия национален отбор на България в периода 2008-2009 г. Пини Гершон. Както е известно, Веско Веселинов понастоящем е помощник-треньор на мъжкия Черно море Тича, но кариерата му на играч беше изключително успешна.

„Познавам Веско Веселинов от времената, в които той беше мой играч и беше сред най-добрите играчи в България. В негово лице виждам бъдещ много добър треньор и ще му помагам всячески, за да успее. Голямо предизвикателство е това пред него – участие в Дивизия А на европейско първенство, но вярвам, че Веско има всички качества, за да успее. Каквото зависи от мен, аз ще го правя и ще бъда до него и до останалите треньори“, казва Пини Гершон преди кампа този уикенд.