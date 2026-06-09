НБА финалите приспаха Доналд Тръмп (ВИДЕО)
Мощни освирквания за президента на САЩ, който гледа Ню Йорк Никс срещу Сан Антонио Съпрс
Баскетбол на най-високо ниво, най-ярките звезди в света, най-атрактивните отигравания... Това са финалите на Националната баскетболна асоциация, които тази година сблъскват Ню Йорк Никс срещу Сан Антонио Съпрс!
В третия мач от серията, която се играе до 4 победи, Спърс намали изоставането си и вече резултатът е 2:1 победи за Никс.
И докато на паркета в Ню Йорк беше горещо, по трибуните бе... истински пожар заради присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той обаче очевидно не се впечатли от отношението на публиката и играта на терена и... подремна.
Лека дрямка
На видео, което се появи в социалните мрежи, се вижда как Тръмп затваря очи за няколко секунди в ложата, в която компания му правеше внучката му Кай и собственикът на Никс Джеймс Долан.
Потребителите веднага се усъмниха, че той спи по време на един от най-важните мачове за сезона!
Дали президентът наистина си подремва, не можем да твърдим със сигурност. Можем обаче да съдим по външния му вид, че хич не е впечатлен от силните освирквания.
По време на химна
Докато част от публиката в "Медисън Скуеър Гардън" посрещна държавния глава с викове "САЩ, САЩ", то друга част го... освирква.
Недоволството се чуваше и по време на химна на страната, когато Тръмп отдаваше чест козирувайки.
Самите фенове изразиха недоволство, че присъствието на президента е забавило влизането им в залата заради по-тежките мерки за сигурност. В близост до арената пък баровете не работеха по същата причина.
Тръмп е фен на Ню Йорк Никс, като тимът е във финалната битка за трофея за първи път от 1999 г.
Четвъртият мач от финалите е на 10 юни отново в Ню Йорк.
След това серията се мести в Тексас на 13 юни, а евентуалният шести мач е на 16 отново в Ню Йорк. Ако и тогава няма победител, двата тима ще играят последен мач на 19 юни в Тексас.