Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НБА финалите приспаха Доналд Тръмп (ВИДЕО) Мощни освирквания за президента на САЩ, който гледа Ню Йорк Никс срещу Сан Антонио Съпрс

Баскетбол на най-високо ниво, най-ярките звезди в света, най-атрактивните отигравания... Това са финалите на Националната баскетболна асоциация, които тази година сблъскват Ню Йорк Никс срещу Сан Антонио Съпрс!

В третия мач от серията, която се играе до 4 победи, Спърс намали изоставането си и вече резултатът е 2:1 победи за Никс.

И докато на паркета в Ню Йорк беше горещо, по трибуните бе... истински пожар заради присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той обаче очевидно не се впечатли от отношението на публиката и играта на терена и... подремна.

Лека дрямка

На видео, което се появи в социалните мрежи, се вижда как Тръмп затваря очи за няколко секунди в ложата, в която компания му правеше внучката му Кай и собственикът на Никс Джеймс Долан.

Снимка: Reuters

Потребителите веднага се усъмниха, че той спи по време на един от най-важните мачове за сезона!

Дали президентът наистина си подремва, не можем да твърдим със сигурност. Можем обаче да съдим по външния му вид, че хич не е впечатлен от силните освирквания.

По време на химна

Докато част от публиката в "Медисън Скуеър Гардън" посрещна държавния глава с викове "САЩ, САЩ", то друга част го... освирква.

Недоволството се чуваше и по време на химна на страната, когато Тръмп отдаваше чест козирувайки.

Самите фенове изразиха недоволство, че присъствието на президента е забавило влизането им в залата заради по-тежките мерки за сигурност. В близост до арената пък баровете не работеха по същата причина.

Снимка: Reuters

Тръмп е фен на Ню Йорк Никс, като тимът е във финалната битка за трофея за първи път от 1999 г.

Четвъртият мач от финалите е на 10 юни отново в Ню Йорк.

След това серията се мести в Тексас на 13 юни, а евентуалният шести мач е на 16 отново в Ню Йорк. Ако и тогава няма победител, двата тима ще играят последен мач на 19 юни в Тексас.